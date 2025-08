TCHAD

Tchad : Le calendrier scolaire 2025-2026 officiellement arrêté par le ministère de l'Éducation nationale

Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Août 2025

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Dr Aboubakar Assidick, a signé un arrêté fixant officiellement le calendrier scolaire pour l’année académique 2025-2026. Selon le texte, l’année débutera par la rentrée administrative le lundi 1er septembre 2025, suivie de la rentrée pédagogique pour les classes d’examen (troisième et terminale) le lundi 15 septembre, et pour les classes intermédiaires le mercredi 1er octobre.