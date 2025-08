Tchad - Tourisme : La merveille du désert tchadien, le Lac Ounianga.

Ounianga Kébir : Il comprend le lac Yoan, un lac hypersalé d'une profondeur de 27 mètres et d'une superficie de 358 hectares. La vie aquatique y est limitée.

: Il comprend le lac Yoan, un lac hypersalé d'une profondeur de 27 mètres et d'une superficie de 358 hectares. La vie aquatique y est limitée. Ounianga Serir : Ce groupe est composé de 14 lacs, dont le plus grand est le lac Teli. Les lacs de ce groupe sont peu profonds et caractérisés par la présence de roseaux flottants qui réduisent l'évaporation.

Situé au cœur du désert du Sahara, dans la région du Borkou, le lac Ounianga est un site exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. C'est une oasis de vie au milieu de l’aridité extrême du désert.Ce site est composé deaux caractéristiques variées, vestiges de la plaine d'inondation du lac Tchad. Le contraste saisissant entre les eaux profondes et les dunes rouges du désert crée un paysage spectaculaire et unique. Les lacs se divisent en deux groupes principaux :Les lacs sont alimentés par des eaux souterraines. Leurs échanges hydriques influencent leur salinité et leur niveau d'eau. Au-delà de sa beauté naturelle, ce site est également un lieu de recherche important pour comprendre les changements climatiques et les variations hydrologiques dans les régions arides.