Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports

Par décret No 1679/PT/PM/MJS/2025 du 05 aout 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de la Jeunesse et des Sports :



Inspection générale :

Inspecteur général : Monsieur Mahamat Oumar Mahamat Saleh ;

Inspectrice générale adjointe : Mme Youssouf Djibrine Nee Ramadji Mingueta Ngarlem ;



Inspection chargée des sports :

Inspecteur : Monsieur Abakar Khamis Mamondo ;



Inspection chargée de la jeunesse :

Inspecteur : Monsieur Saleh Youssouf Adoum ;



Inspection chargée de l’entrepreneuriat et de l’innovation :

Inspectrice : Mme Salma Abdoulaye Biebri Shogar ;



Inspection chargée des affaires financières, matérielles, de gestion du patrimoine et du personnel :

Inspecteur : Monsieur Abdelkerim Hamid Mahamat.