Tchad : le procès de Succès Masra et de 74 co-inculpés s’est ouvert à N’Djamena

Le procès de l'ancien Premier ministre tchadien Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, s’est ouvert le 6 août 2025 devant la Chambre criminelle de la Cour d’appel de N’Djamena, exceptionnellement délocalisée à la Cour suprême. Il est poursuivi avec 74 co-inculpés dans le cadre de l’affaire des violences meurtrières de Mandakao survenues en mai dernier.



Des chefs d’accusation lourds

Selon le rôle d’audience n°075/25, les inculpés sont poursuivis pour plusieurs infractions graves, notamment : diffusion de messages à caractère raciste et xénophobe via un système informatique, assassinat, association de malfaiteurs, incendie volontaire, coups et blessures volontaires (CBV), complicité.



Le ministère public et l’Agence Judiciaire de l’État, partie civile dans l’affaire, affirment que ces faits mettent en péril la stabilité et l’unité nationale. Le Parquet général, de son côté, rappelle la volonté des autorités de faire respecter l’État de droit, quelles que soient la notoriété ou la fonction des accusés.



Dès les premières heures du 6 août, un imposant dispositif de sécurité a été déployé autour de la Cour suprême, rendant l’accès impossible au public et aux journalistes, malgré le caractère public de l’audience. Les inculpés ont comparu, l’un après l’autre, devant une salle d’audience bondée de militaires et de membres des forces de sécurité. S



uccès Masra, en détention préventive depuis plus de deux mois, n’a pas comparu ce jour-là. Sa comparution est attendue pour le jeudi 7 août. Le gouvernement l’accuse d’avoir initié les violences de Mandakao, ce qu’il nie catégoriquement, dénonçant une manœuvre politique visant à l’écarter de la scène nationale.



Lors de cette première journée, près de 40 co-accusés ont été entendus jusque tard dans la soirée.