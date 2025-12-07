Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L’ADAC célèbre 20 ans de régulation aérienne et lance l’ambitieuse vision « REACT » pour l’avenir


Alwihda Info | Par Djibrine Haidar - 8 Décembre 2025


L’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC) du Tchad a célébré son vingtième anniversaire ce dimanche 7 décembre 2025 à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena. L’événement, couplé à la Journée internationale de l’aviation civile, s’est déroulé sous le thème « Renaissance de l’aviation civile tchadienne ».


Tchad : L’ADAC célèbre 20 ans de régulation aérienne et lance l’ambitieuse vision « REACT » pour l’avenir


 

La cérémonie a été l'occasion de dresser un bilan des deux décennies d'existence de l'institution, créée en 2005.

 

  • Pillar de la Modernisation : Mme Rakhia Oumar Goudja, vice-présidente du comité d’organisation, a salué le parcours de l'ADAC, devenue un « pilier incontournable » ayant renforcé la conformité aux normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) pour un ciel tchadien « plus sûr, fiable et compétitif ».

  • Facteur d’Intégration : Le Directeur général, Brahim Dadi, a affirmé que l’ADAC est la « colonne vertébrale de notre aviation civile ». Il a souligné que l’aviation est un facteur d’intégration, un levier économique et une passerelle vers le monde pour le pays.



Parmi les réalisations majeures de l'ADAC, M. Dadi a cité :

  • La mise en place d’un cadre réglementaire conforme aux standards internationaux.

  • La modernisation progressive des infrastructures aéroportuaires et des équipements de navigation aérienne.

  • La formation d’une nouvelle génération de professionnels tchadiens qualifiés.

 

La cérémonie a marqué un tournant avec la présentation de la nouvelle vision stratégique de l'ADAC pour l'avenir : REACT (Refondation de l’Aviation Civile du Tchad), structurée autour de cinq piliers :

  • Refondation : Redonner souffle et ambition au secteur.

  • Excellence : Atteindre les plus hauts standards internationaux.

  • Adaptation : Faire face aux évolutions technologiques et aux défis environnementaux.

  • Connectivité : Positionner le Tchad comme hub aéronautique régional.

  • Transmission : Investir durablement dans le capital humain.

 

Représentant la Ministre Fatime Goukouni Weddey, le Secrétaire général du Ministère des Transports, Dihoulne Laurent, a réaffirmé l’engagement des pouvoirs publics à faire de l’aviation civile un secteur clé du développement national.

 

Pour concrétiser REACT, l'ADAC a conclu un accord avec l’OACI pour l’élaboration d’un Plan Directeur de l’Aviation Civile du Tchad (CAMP), destiné à guider la planification stratégique et le développement du secteur à long terme.

 

L’ADAC s'inscrit résolument dans une nouvelle ère de performance, de sécurité et d’ouverture sur le monde.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
