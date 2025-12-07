Tchad : L’ADAC célèbre 20 ans de régulation aérienne et lance l’ambitieuse vision « REACT » pour l’avenir

La cérémonie a été l'occasion de dresser un bilan des deux décennies d'existence de l'institution, créée en 2005.
Pillar de la Modernisation : Mme Rakhia Oumar Goudja, vice-présidente du comité d’organisation, a salué le parcours de l'ADAC, devenue un « pilier incontournable » ayant renforcé la conformité aux normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) pour un ciel tchadien « plus sûr, fiable et compétitif ».
Facteur d’Intégration : Le Directeur général, Brahim Dadi, a affirmé que l’ADAC est la « colonne vertébrale de notre aviation civile ». Il a souligné que l’aviation est un facteur d’intégration, un levier économique et une passerelle vers le monde pour le pays.
Parmi les réalisations majeures de l'ADAC, M. Dadi a cité :
La mise en place d’un cadre réglementaire conforme aux standards internationaux.
La modernisation progressive des infrastructures aéroportuaires et des équipements de navigation aérienne.
La formation d’une nouvelle génération de professionnels tchadiens qualifiés.
La cérémonie a marqué un tournant avec la présentation de la nouvelle vision stratégique de l'ADAC pour l'avenir : REACT (Refondation de l’Aviation Civile du Tchad), structurée autour de cinq piliers :
Refondation : Redonner souffle et ambition au secteur.
Excellence : Atteindre les plus hauts standards internationaux.
Adaptation : Faire face aux évolutions technologiques et aux défis environnementaux.
Connectivité : Positionner le Tchad comme hub aéronautique régional.
Transmission : Investir durablement dans le capital humain.
Représentant la Ministre Fatime Goukouni Weddey, le Secrétaire général du Ministère des Transports, Dihoulne Laurent, a réaffirmé l’engagement des pouvoirs publics à faire de l’aviation civile un secteur clé du développement national.
Pour concrétiser REACT, l'ADAC a conclu un accord avec l’OACI pour l’élaboration d’un Plan Directeur de l’Aviation Civile du Tchad (CAMP), destiné à guider la planification stratégique et le développement du secteur à long terme.
L’ADAC s'inscrit résolument dans une nouvelle ère de performance, de sécurité et d’ouverture sur le monde.