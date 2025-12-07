Tchad - Salamat : 108 vélos distribués pour renforcer la santé de proximité

Au total, 108 vélos ont été distribués à 54 centres de santé répartis dans toute la province du Salamat. Ce don est le fruit d’un partenariat avec l'Unicef.





L'objectif principal de cette distribution est de renforcer la mobilité des agents dans les zones rurales et difficiles d’accès. L'initiative vise à :



Améliorer la couverture sanitaire et l'efficacité des interventions communautaires.

Garantir un meilleur accès aux soins pour les populations les plus éloignées.

Le Délégué sanitaire provincial, Dr Abdoulaye Mahamat Hassan, a salué l’engagement de ces agents, les qualifiant de piliers du système de santé de proximité. Ils assurent un lien vital entre les structures sanitaires et les habitants des localités enclavées.







Grâce à cette nouvelle mobilité, les agents pourront mieux accomplir leurs missions essentielles :



Sensibilisation des familles (vaccination, prévention des maladies transmissibles).

Promotion des bonnes pratiques sanitaires.

Suivi communautaire et détection précoce des cas de maladies.





Le Secrétaire général, Maab Mara, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces équipements, qui représentent une avancée significative dans l’amélioration des soins de santé primaires.

