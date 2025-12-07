Tchad : Le Projet SWEDD Plus renforce les comités locaux sur la lutte contre les VBG et la gestion des plaintes

Cette session vise à renforcer les capacités des comités locaux, des associations de femmes et des organisations de jeunesse des zones d’intervention du projet, en leur fournissant des outils concrets.



L'atelier était centré sur deux mécanismes fondamentaux pour la protection des communautés :



Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) : Pour assurer la redevabilité et la transparence du projet. La Lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) et les Exploitations et Abus Sexuels (EAS).





Le projet SWEDD Plus, financé intégralement par la Banque mondiale, a pour objectif principal d’intensifier les investissements en faveur des femmes et des jeunes filles, considérées comme un levier essentiel de résilience face aux inégalités.



Djimasra Narcisse, Directeur de la population et du développement humain au ministère des Finances, a souligné l’importance stratégique du MGP dans son discours d’ouverture :



« Le MGP n’est pas une simple exigence du bailleur : il constitue un pilier essentiel de la redevabilité, de la transparence et de la protection des communautés bénéficiaires. »







Il a insisté sur la nécessité de disposer d’un mécanisme « accessible, fonctionnel et efficace » pour renforcer la confiance, prévenir les incidents (notamment VBG et EAS), et garantir que chaque doléance soit traitée avec sérieux. L'objectif est que « chaque bénéficiaire se sente protégé, respecté et écouté ».







M. Djimasra a précisé que l’atelier adopte une approche participative (échanges, exercices pratiques, partage d’expérience) pour assurer une appropriation optimale des outils dans toutes les provinces couvertes par le projet.

