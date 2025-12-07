Tchad : À Koudoul, la Caisse d’Entraide Communautaire, un modèle de résilience et de solidarité

Cette caisse est conçue pour gérer les cas sociaux majeurs, assurant un soutien financier et moral lors :



Des maladies et des décès.

Des heureux événements (naissances, mariages).





Selon Madame Mbairaga Diane, l'une des initiatrices, l'objectif est double : soutenir les familles en cas de besoin et renforcer la résilience communautaire face aux défis. Elle vise à combler les lacunes des systèmes traditionnels et à favoriser l'autonomie et l'action citoyenne.







Les chefs de famille se réunissent chaque weekend, et les cotisations sont effectuées à travers une somme de 10 000 francs CFA ou plus.



L’initiative de Koudoul va au-delà du soutien financier en encourageant la convivialité et la socialisation. Elle permet aux membres de verbaliser les difficultés financières, professionnelles et sanitaires.







Mahamat Souleyman, père de famille, insiste sur l'importance du voisinage :



« Les voisins sont, par définition, proches les uns des autres. Ils peuvent rapidement venir en aide en cas de besoin. [...] Tout le monde n’a pas de famille ou d’amis, telles que les personnes âgées ou isolées, mais tout le monde a des voisins ».







Cette proximité crée un enrichissement considérable, notamment pour les personnes isolées, en leur offrant un sentiment d’utilité et en évitant la marginalisation.



Pour Djedouboum Jerôme, membre de l’organisation, cette caisse est aussi un levier de bien-être et de développement local :



Bien-être : Elle permet aux personnes de « compter sur le soutien de sa famille, de ses amis ou de ses voisins », prolongeant leur sentiment d’indépendance.

Développement : Ce genre d’initiative peut potentiellement soutenir des projets d'entrepreneurs locaux et créer de l’emploi pour les jeunes.

Au-delà de l'aide mutuelle, les réunions hebdomadaires servent également de cadre pour s’enquérir de l’état d’avancement du quartier. Les chefs de famille organisent le nettoyage des ménages et l'entretien de l’environnement, désignant des jeunes par carré pour accomplir ces travaux.







Cette résolution favorise un quartier plus inclusif, chaleureux et bienveillant. Le sentiment que « ensemble on reste fort » se concrétise à Koudoul, soulevant la question de l’importance d’instaurer ce modèle d'entraide structurée dans d’autres communes de N’Djamena.

