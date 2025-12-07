Tchad : Cohabitation Pacifique et Zakat au cœur d'une Journée de Sensibilisation à Baro

L'événement s'est déroulé sous la houlette de sa majesté Hamza Ahmat Maharep, en présence d'Imams venus de différents villages de la sous-préfecture, soulignant l'implication des leaders traditionnels et religieux.



Le premier thème visait à promouvoir la bonne entente et la coexistence entre deux groupes sociaux clés :



Les éleveurs

Les agriculteurs



L'objectif était de prévenir les conflits récurrents souvent liés à l'utilisation des terres et aux tracés de la transhumance.



Le second thème a abordé l'importance de la Zakat (l'aumône obligatoire en Islam), un pilier essentiel de la foi.





Cette sensibilisation a rappelé le rôle de la Zakat dans la redistribution des richesses au profit des nécessiteux, agissant comme un mécanisme de solidarité sociale au sein de la communauté.

