TCHAD

Tchad : Cohabitation Pacifique et Zakat au cœur d'une Journée de Sensibilisation à Baro


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 8 Décembre 2025


Une journée de sensibilisation s'est tenue à Baro (Tchad), se concentrant sur deux thèmes jugés essentiels pour le maintien de la cohésion sociale et religieuse dans la communauté.


Tchad : Cohabitation Pacifique et Zakat au cœur d'une Journée de Sensibilisation à Baro


 

L'événement s'est déroulé sous la houlette de sa majesté Hamza Ahmat Maharep, en présence d'Imams venus de différents villages de la sous-préfecture, soulignant l'implication des leaders traditionnels et religieux.

 

Le premier thème visait à promouvoir la bonne entente et la coexistence entre deux groupes sociaux clés :

  • Les éleveurs

  • Les agriculteurs


L'objectif était de prévenir les conflits récurrents souvent liés à l'utilisation des terres et aux tracés de la transhumance.

 

Le second thème a abordé l'importance de la Zakat (l'aumône obligatoire en Islam), un pilier essentiel de la foi.
 

Cette sensibilisation a rappelé le rôle de la Zakat dans la redistribution des richesses au profit des nécessiteux, agissant comme un mécanisme de solidarité sociale au sein de la communauté.



