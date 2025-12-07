Alwihda Info
TCHAD

L’ADAC célèbre 20 ans de régulation aérienne et dévoile la vision stratégique « REACT »


Alwihda Info | Par Djibrine Haidar - 8 Décembre 2025


L’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC) du Tchad a célébré son vingtième anniversaire ce dimanche 7 décembre 2025 à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena. Coïncidant avec la Journée internationale de l’aviation civile, la cérémonie s’est tenue sous le thème « Renaissance de l’aviation civile tchadienne ».


Dans son discours, la vice-présidente du comité d’organisation, Mme Rakhia Oumar Goudja, a salué « deux décennies d’efforts, de progrès et d’engagement » ayant fait de l’ADAC un pilier incontournable de la modernisation du secteur.

 

Le Directeur général de l’ADAC, Brahim Dadi, a dressé un bilan positif :

  • Réglementation : Mise en place d’un cadre réglementaire conforme aux standards de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

  • Infrastructure : Modernisation progressive des infrastructures aéroportuaires et amélioration des équipements de navigation aérienne.

  • Capital Humain : Formation d’une nouvelle génération de professionnels tchadiens qualifiés.



M. Dadi a rappelé que l’aviation civile est, pour le Tchad, un facteur d’intégration, un levier économique et une passerelle vers le monde.

 

Tournée vers l'avenir, la cérémonie a marqué le lancement de la vision stratégique REACT (Refondation de l’Aviation Civile du Tchad), structurée autour de cinq piliers ambitieux :

  • Refondation : Redonner souffle et ambition au secteur.

  • Excellence : Atteindre les plus hauts standards internationaux.

  • Adaptation : Faire face aux évolutions technologiques et aux défis environnementaux.

  • Connectivité : Positionner le Tchad comme hub aéronautique régional.

  • Transmission : Investir durablement dans le capital humain.

 

Pour concrétiser cette vision, un accord a été conclu avec l’OACI pour l’élaboration d’un Plan Directeur de l’Aviation Civile du Tchad (CAMP), destiné à guider la planification et le développement structuré du secteur à long terme.



Représentant la ministre de tutelle Fatime Goukouni Weddey, le Secrétaire général du ministère des Transports, Dihoulne Laurent, a réaffirmé l’engagement des pouvoirs publics à faire de l’aviation civile un secteur clé du développement national et à accompagner l’ADAC dans sa dynamique de transformation.

 

Vingt ans après sa création, l’ADAC se positionne comme un acteur central prêt à inscrire l’aviation civile tchadienne dans une nouvelle ère de performance et de sécurité.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
