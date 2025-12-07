L’ADAC célèbre 20 ans de régulation aérienne et dévoile la vision stratégique « REACT »

Dans son discours, la vice-présidente du comité d’organisation, Mme Rakhia Oumar Goudja, a salué « deux décennies d’efforts, de progrès et d’engagement » ayant fait de l’ADAC un pilier incontournable de la modernisation du secteur.







Le Directeur général de l’ADAC, Brahim Dadi, a dressé un bilan positif :



Réglementation : Mise en place d’un cadre réglementaire conforme aux standards de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Infrastructure : Modernisation progressive des infrastructures aéroportuaires et amélioration des équipements de navigation aérienne.

Capital Humain : Formation d’une nouvelle génération de professionnels tchadiens qualifiés.





M. Dadi a rappelé que l’aviation civile est, pour le Tchad, un facteur d’intégration, un levier économique et une passerelle vers le monde.



Tournée vers l'avenir, la cérémonie a marqué le lancement de la vision stratégique REACT (Refondation de l’Aviation Civile du Tchad), structurée autour de cinq piliers ambitieux :



Refondation : Redonner souffle et ambition au secteur.

Excellence : Atteindre les plus hauts standards internationaux.

Adaptation : Faire face aux évolutions technologiques et aux défis environnementaux.

Connectivité : Positionner le Tchad comme hub aéronautique régional.

Transmission : Investir durablement dans le capital humain.

Pour concrétiser cette vision, un accord a été conclu avec l’OACI pour l’élaboration d’un Plan Directeur de l’Aviation Civile du Tchad (CAMP), destiné à guider la planification et le développement structuré du secteur à long terme.







Représentant la ministre de tutelle Fatime Goukouni Weddey, le Secrétaire général du ministère des Transports, Dihoulne Laurent, a réaffirmé l’engagement des pouvoirs publics à faire de l’aviation civile un secteur clé du développement national et à accompagner l’ADAC dans sa dynamique de transformation.







Vingt ans après sa création, l’ADAC se positionne comme un acteur central prêt à inscrire l’aviation civile tchadienne dans une nouvelle ère de performance et de sécurité.

