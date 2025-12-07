Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

L'ADAC célèbre 20 ans de service et la « Renaissance de l’Aviation Civile Tchadienne »


Alwihda Info | Par - 8 Décembre 2025


L’Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC) a célébré le 7 décembre 2025 ses 20 ans d’existence, une date qui coïncide avec la Journée internationale de l’Aviation civile. La cérémonie, placée sous le thème « La Renaissance de l’Aviation Civile Tchadienne », a eu lieu à N’Djamena.


L'ADAC célèbre 20 ans de service et la « Renaissance de l’Aviation Civile Tchadienne »


 

L'événement était présidé par M. Dihoulne Laurent, Secrétaire général du Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, représentant la Ministre Fatima Goukouni Weddeye. Plusieurs membres du Gouvernement, d’anciens responsables et des partenaires aéronautiques étaient présents.




 Création et Mission

 

Le Secrétaire général a rappelé que la date du 7 décembre est symbolique, marquant l’engagement du Tchad envers les principes universels établis par la Convention de Chicago. La création de l’ADAC en 2005 répondait à la volonté politique de :

  • Structurer, sécuriser et promouvoir le transport aérien national.

  • Assurer la conformité aux normes de l’OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).



Depuis vingt ans, l’ADAC encadre des domaines cruciaux, notamment la réglementation, la surveillance, la sûreté et la médecine aéronautique, contribuant à la modernisation du secteur.

 

 Bilan et Perspectives d'Avenir

 

Le Ministère a salué les résultats obtenus et rendu hommage aux anciens responsables et à l’ensemble du personnel pour leur engagement.

 

L'ADAC a notamment :

  • Favorisé la signature d’accords bilatéraux pour renforcer l’ouverture aérienne du pays, en cohérence avec la vision du Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.

  • Consolidé les acquis institutionnels, permettant d'améliorer la fiabilité et la sécurité du ciel tchadien.



L’ADAC s’inscrit désormais dans une dynamique stratégique renouvelée visant la modernisation continue du secteur. Cela inclut le projet majeur de certification et de modernisation de l’Aéroport international Hassan Djamous.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/12/2025

Tchad : Clôture de la Campagne Humanitaire 2025-2026 à Massaguet avec une distribution de kits alimentaires

Tchad : Clôture de la Campagne Humanitaire 2025-2026 à Massaguet avec une distribution de kits alimentaires

Retour à N’Djamena du Premier Ministre après le Festival de l’Aïr Retour à N’Djamena du Premier Ministre après le Festival de l’Aïr 07/12/2025

Populaires

La CEDEAO Condamne la Tentative de Coup d'État au Bénin et menace d'intervention

07/12/2025

Université de N’Djamena : Cérémonie de célébration des nouveaux docteurs en mathématiques

07/12/2025

Tchad : Le directeur de cabinet du ministère des Transports arrêté par l’ANSE à N’Djamena

07/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/12/2025 - Barra Lutter

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale 04/12/2025 - AEC

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter