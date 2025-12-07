L'ADAC célèbre 20 ans de service et la « Renaissance de l’Aviation Civile Tchadienne »

L'événement était présidé par M. Dihoulne Laurent, Secrétaire général du Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, représentant la Ministre Fatima Goukouni Weddeye. Plusieurs membres du Gouvernement, d’anciens responsables et des partenaires aéronautiques étaient présents.









Création et Mission

Le Secrétaire général a rappelé que la date du 7 décembre est symbolique, marquant l’engagement du Tchad envers les principes universels établis par la Convention de Chicago. La création de l’ADAC en 2005 répondait à la volonté politique de :



Structurer, sécuriser et promouvoir le transport aérien national.

Assurer la conformité aux normes de l’OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).





Depuis vingt ans, l’ADAC encadre des domaines cruciaux, notamment la réglementation, la surveillance, la sûreté et la médecine aéronautique, contribuant à la modernisation du secteur.







Bilan et Perspectives d'Avenir

Le Ministère a salué les résultats obtenus et rendu hommage aux anciens responsables et à l’ensemble du personnel pour leur engagement.







L'ADAC a notamment :



Favorisé la signature d’accords bilatéraux pour renforcer l’ouverture aérienne du pays, en cohérence avec la vision du Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.

Consolidé les acquis institutionnels, permettant d'améliorer la fiabilité et la sécurité du ciel tchadien.





L’ADAC s’inscrit désormais dans une dynamique stratégique renouvelée visant la modernisation continue du secteur. Cela inclut le projet majeur de certification et de modernisation de l’Aéroport international Hassan Djamous.

