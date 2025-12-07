Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Lancement d'une campagne de sensibilisation à la vaccination animale à Béré dans la Tandjilé


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 7 Décembre 2025


Une campagne de sensibilisation sur la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) a été lancée ce samedi 6 décembre 2025 au Marché du bétail de Béré. Le coup d’envoi a été donné par Massal Rachel, Déléguée provinciale de l’Élevage et des Productions Animales de la Tandjilé.


Tchad : Lancement d'une campagne de sensibilisation à la vaccination animale à Béré dans la Tandjilé



 

Cette initiative vise à sensibiliser, informer et conscientiser les éleveurs et agropasteurs de la Tandjilé sur l’importance cruciale de la vaccination de leur cheptel.

 

L'objectif principal est de contribuer à l’amélioration de la couverture sanitaire du cheptel bovin et des petits ruminants, s’inscrivant dans la stratégie nationale.

 

 

Massal Rachel a rappelé que le Tchad s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de santé animale :

  • Contrôler la PPCB (Péripneumonie Contagieuse Bovine).

  • Éradiquer la PPR (Peste des Petits Ruminants) d’ici 2025-2026 grâce à la vaccination.



Elle a souligné que les techniciens de l’élevage sont à pied d’œuvre dans cette lutte et a invité fermement les pasteurs et les agropasteurs à faire vacciner leurs animaux.

 

Cette campagne, lancée à Béré, se poursuivra dans tous les départements que compte la province de la Tandjilé.



