Handball à Sarh : Le Moyen-Chari et le Logone Occidental se partagent les honneurs

Le 24 janvier 2026, le stade omnisport de Bégou à Sarh a vibré au rythme des finales du tournoi amical de handball, axé sur le vivre ensemble et la détection des jeunes talents. Organisé par la Ligue provinciale du Moyen-Chari avec le soutien de la Fédération nationale, cet événement a attiré un large public venu encourager les équipes.
La première finale a opposé les équipes féminines du Moyen-Chari et du Logone Occidental. Après un match très disputé, le score était égal à la fin du temps réglementaire, nécessitant des tirs au but pour départager les deux équipes. Les joueuses du Logone Occidental, plus précises, ont remporté la séance 3 tirs réussis à 2, décrochant ainsi le titre de championnes du tournoi amical.
Chez les hommes, la finale a vu s'affronter l’équipe du Moyen-Chari contre celle du Logone Oriental. Dès le début, les joueurs du Moyen-Chari ont pris le contrôle du match. Grâce à leur rapidité et leur organisation, ils ont dominé leur adversaire, s’imposant largement avec un score de 22-10.
À l'issue de la compétition, Youssouf Dingamdjibaye, vice-président de la Fédération Tchadienne de Handball, a exprimé sa satisfaction quant à l’organisation du tournoi. Il a salué l’engagement de toutes les équipes, l’esprit de fair-play, et le respect observé durant les rencontres. Il a également félicité et encouragé la jeunesse de Sarh pour sa participation active.
Bassou Serge, délégué provincial de la Jeunesse et des Sports, a salué l’initiative, affirmant que ce type de compétition contribue à relancer le handball et à renforcer la cohésion entre les jeunes. Il a conclu :
« Cette compétition sportive a une nouvelle fois montré que le handball reste un vecteur important de rassemblement et de promotion du sport dans la province du Moyen-Chari. »