









TCHAD Handball à Sarh : Le Moyen-Chari et le Logone Occidental se partagent les honneurs

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 26 Janvier 2026



Le stade omnisport de Bégou a été le théâtre, ce samedi 24 janvier 2026, d'un tournoi amical de handball riche en émotions. Entre démonstration de force chez les hommes et suspense insoutenable chez les dames, la jeunesse du sud du Tchad a célébré le sport et le vivre-ensemble.







Le 24 janvier 2026, le stade omnisport de Bégou à Sarh a vibré au rythme des finales du tournoi amical de handball, axé sur le vivre ensemble et la détection des jeunes talents. Organisé par la Ligue provinciale du Moyen-Chari avec le soutien de la Fédération nationale, cet événement a attiré un large public venu encourager les équipes. La première finale a opposé les équipes féminines du Moyen-Chari et du Logone Occidental. Après un match très disputé, le score était égal à la fin du temps réglementaire, nécessitant des tirs au but pour départager les deux équipes. Les joueuses du Logone Occidental, plus précises, ont remporté la séance 3 tirs réussis à 2, décrochant ainsi le titre de championnes du tournoi amical. Chez les hommes, la finale a vu s'affronter l'équipe du Moyen-Chari contre celle du Logone Oriental. Dès le début, les joueurs du Moyen-Chari ont pris le contrôle du match. Grâce à leur rapidité et leur organisation, ils ont dominé leur adversaire, s'imposant largement avec un score de 22-10. À l'issue de la compétition, Youssouf Dingamdjibaye, vice-président de la Fédération Tchadienne de Handball, a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation du tournoi. Il a salué l'engagement de toutes les équipes, l'esprit de fair-play, et le respect observé durant les rencontres. Il a également félicité et encouragé la jeunesse de Sarh pour sa participation active. Bassou Serge, délégué provincial de la Jeunesse et des Sports, a salué l'initiative, affirmant que ce type de compétition contribue à relancer le handball et à renforcer la cohésion entre les jeunes. Il a conclu : « Cette compétition sportive a une nouvelle fois montré que le handball reste un vecteur important de rassemblement et de promotion du sport dans la province du Moyen-Chari. » Le tournoi amical a non seulement mis en lumière les talents sportifs de la région, mais a également renforcé les liens communautaires, promouvant le sport comme un moteur de rassemblement et de développement. Félicitations aux équipes de Moyen-Chari et de Logone Occidental pour leurs performances remarquables !





