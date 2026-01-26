Diplomatie : Le Président Mahamat Idriss Deby Itno invité à Paris par Emmanuel Macron







Une coopération en phase de réadaptation



L'audience s'est concentrée sur la nécessité de faire évoluer les liens historiques entre les deux nations pour répondre aux défis contemporains. Les échanges ont porté sur :



Le renouvellement du partenariat : Sortir des schémas traditionnels pour bâtir une relation adaptée aux nouvelles réalités régionales.

La sécurité et le développement : Maintenir une collaboration efficace tout en intégrant les enjeux de souveraineté et de croissance économique.

Le message d'Emmanuel Macron : L'Ambassadeur Éric Gérard a transmis une invitation verbale du président français pour une visite officielle à Paris, soulignant l'importance du Tchad comme allié pivot dans la région.







Les enjeux de la future visite en France



Cette invitation intervient dans un contexte de redéfinition de la présence française en Afrique. Pour le Tchad, ce futur déplacement à Paris pourrait permettre de :



Consolider les appuis budgétaires et techniques pour les projets de développement nationaux. Discuter des modalités de la coopération militaire dans un format plus discret et coordonné. Renforcer le dialogue politique sur les questions de stabilité au Sahel et dans le bassin du Lac Tchad.

Vers un nouveau chapitre



Cette rencontre confirme que, malgré les turbulences régionales, l'axe N'Djamena-Paris reste une priorité pour les deux exécutifs. Le renouvellement annoncé de la coopération devra désormais se traduire par des actes concrets répondant aux attentes des populations tchadiennes en matière de développement et de souveraineté.









