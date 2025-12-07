Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Ministre Mahamat Assileck Halata apporte des clarifications sur la situation foncière à Goudji Amaragoze


Alwihda Info | Par - 8 Décembre 2025


Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, M. Mahamat Assileck Halata, a reçu ce vendredi 5 décembre 2025 une délégation des habitants du quartier Goudji Amaragoze pour clarifier les questions relatives à l'occupation des réserves foncières de l’État.


L'objectif principal de cette audience était d’apporter des clarifications sur la situation et de rassurer les populations face aux rumeurs de déguerpissement.

 

Au cœur des échanges figurait le statut des parcelles du quartier. Contrairement aux rumeurs, le Ministre a précisé que la grande majorité des habitants n’est pas concernée par une opération de récupération des réserves de l’État.

 

Le Ministre a affirmé que l'objectif de l'État n'est pas de créer des troubles, mais uniquement de récupérer les terrains qui lui appartiennent légalement :

« L’objectif principal est de préserver la cohésion sociale. Nous tenons à rassurer ces pères, ces mères, ces frères et sœurs : l’État n’a de problème avec personne. Notre seul objectif est de récupérer les réserves foncières qui appartiennent à l’État. »

 

M. Halata a expliqué qu’un mécanisme a été mis en place, dans le cadre de l’opération Tawakalna, pour reloger décemment les personnes effectivement concernées sur un nouveau site aménagé, avec des titres fonciers en bonne et due forme. Cette démarche est présentée comme une priorité du Président de la République.

 

Toutefois, le Ministre a dénoncé un comportement jugé inacceptable : lors des opérations de recensement, certaines personnes ont tenté de gonfler les listes en faisant venir des proches n’habitant pas le quartier.

 

 

À l’issue de la rencontre, le porte-parole des habitants, M. Alhadje Dida Hiseine Hasane, s'est dit satisfait et soulagé par les explications claires du Ministre.*

 

Cette audience constructive a permis d’apaiser durablement les tensions. Le Ministre et les habitants ont convenu de maintenir un dialogue permanent afin de garantir la sécurité des titres fonciers et d’éviter toute nouvelle source d’inquiétude dans la capitale.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


