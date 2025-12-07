Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Ouaddaï : Le Ministre Délégué échange avec les Conseillers Municipaux d’Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 8 Décembre 2025


En mission dans la province du Ouaddaï, le Ministre délégué auprès du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Dr Ahmat Oumar Ahmat, a tenu une séance de travail avec les conseillers municipaux d’Abéché ce lundi 8 décembre 2025 dans la salle de réunion de la mairie.


Tchad - Ouaddaï : Le Ministre Délégué échange avec les Conseillers Municipaux d’Abéché


 

La rencontre avait pour objectif d'évaluer la situation et d'encourager la bonne gouvernance locale, autour des thèmes suivants :

  • La gestion communale et ses perspectives d'avenir.

  • Les défis rencontrés par la municipalité dans l’exercice de ses missions.




Le Maire d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam, a salué cette initiative et a rassuré le Ministre quant à la bonne gestion de la commune, malgré quelques difficultés.

 

 

Le Ministre délégué, Dr Ahmat Oumar Ahmat, a félicité l’exécutif communal et les conseillers municipaux pour leur bonne entente et leur engagement pour la municipalité. Il les a encouragés à maintenir leurs efforts pour améliorer le bien-être de la population.


 

Le Ministre a profité de l'occasion pour demander aux conseillers de formaliser :

  • Leurs besoins prioritaires.

  • Les plans d’actions envisagés pour l’année 2026.




Cette démarche s’inscrit pleinement dans le processus de décentralisation en cours au Tchad, visant à rapprocher l’administration des citoyens et à renforcer la gouvernance locale.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/12/2025

​Tchad : lancement de la marque Bn2 Smart

​Tchad : lancement de la marque Bn2 Smart

Célébration de la 54ᵉ Fête de l’Union des Émirats Arabes Unis à N’Djamena : Un Bilan de Leadership et de Coopération Accrue Célébration de la 54ᵉ Fête de l’Union des Émirats Arabes Unis à N’Djamena : Un Bilan de Leadership et de Coopération Accrue 07/12/2025

Populaires

Université de N’Djamena : Cérémonie de célébration des nouveaux docteurs en mathématiques

07/12/2025

La CEDEAO Condamne la Tentative de Coup d'État au Bénin et menace d'intervention

07/12/2025

​Tchad : lancement de la marque Bn2 Smart

07/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/12/2025 - Barra Lutter

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale 04/12/2025 - AEC

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter