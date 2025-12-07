Tchad - Ouaddaï : Le Ministre Délégué échange avec les Conseillers Municipaux d’Abéché

La rencontre avait pour objectif d'évaluer la situation et d'encourager la bonne gouvernance locale, autour des thèmes suivants :



La gestion communale et ses perspectives d'avenir.

Les défis rencontrés par la municipalité dans l’exercice de ses missions.







Le Maire d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam, a salué cette initiative et a rassuré le Ministre quant à la bonne gestion de la commune, malgré quelques difficultés.



Le Ministre délégué, Dr Ahmat Oumar Ahmat, a félicité l’exécutif communal et les conseillers municipaux pour leur bonne entente et leur engagement pour la municipalité. Il les a encouragés à maintenir leurs efforts pour améliorer le bien-être de la population.









Le Ministre a profité de l'occasion pour demander aux conseillers de formaliser :



Leurs besoins prioritaires.

Les plans d’actions envisagés pour l’année 2026.







Cette démarche s’inscrit pleinement dans le processus de décentralisation en cours au Tchad, visant à rapprocher l’administration des citoyens et à renforcer la gouvernance locale.

