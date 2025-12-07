CBLT : Adoption du rapport de recrutement et inquiétudes financières lors de la session extraordinaire

Le Conseil des ministres a adopté le rapport de recrutement, achevant ainsi un processus rigoureux engagé depuis avril 2024.







Mandat et Début : La $69^{e}$ session ordinaire (5 avril 2024) avait initié la démarche. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé en septembre 2024 pour sélectionner un cabinet spécialisé.

Cabinet Retenu : Le Cabinet COSEF a été retenu et a débuté ses travaux le 5 janvier 2025.

Rigueur et Transparence : Le Secrétaire exécutif a souligné que le Cabinet COSEF a mené l’examen de plus de 3 000 dossiers de candidature en toute indépendance, rigueur et professionnalisme, garantissant un haut niveau de transparence.





Ce recrutement vise à redynamiser l'institution commune par le renforcement de ses ressources humaines.









Malgré le succès du processus de recrutement, le Secrétaire exécutif a tiré la sonnette d'alarme concernant les difficultés financières actuelles de la CBLT.







Faibles Recettes : Depuis janvier 2025, la Commission n’a perçu que $1\ 019\ 564\ 000$ FCFA .

Origine des Fonds : Ce montant correspond à une partie des arriérés réglés par le Cameroun et le Nigéria .

Absence de Versements 2025 : Aucun versement n’a été effectué au titre du budget 2025.

Cette situation financière critique soulève des inquiétudes quant à la prise de service du nouveau personnel recruté.







Face à ces difficultés, le Secrétaire exécutif a lancé un appel pressant aux commissaires et aux ministres, les invitant à :



Intercéder auprès des autorités compétentes de leurs pays.

Accélérer le règlement des contributions statutaires et des arriérés.







La session s'est conclue sur une note de coopération, réaffirmant la confiance dans la fraternité, la solidarité et l’intérêt commun qui guident la CBLT pour garantir la poursuite de ses missions essentielles au service des populations du Bassin du Lac Tchad.

