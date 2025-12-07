France - Nigeria : Inquiétude de Macron face à la menace terroriste dans le Nord du Nigeria

Renforcement du Partenariat et Appel à la Mobilisation





Selon les déclarations du Président Macron, la France prévoit de renforcer son action en réponse à la demande de son homologue nigérian :





Action de Partenariat : La France intensifiera son partenariat avec les autorités nigérianes pour faire face aux défis sécuritaires.

Soutien aux Populations : Un soutien accru sera apporté aux populations civiles touchées par les violences.





Le Président français a également lancé un appel pressant à la communauté internationale : « Nous appelons l’ensemble de nos partenaires à se mobiliser. Personne ne doit rester spectateur ».







Cette position fait écho aux préoccupations exprimées récemment par d'autres leaders internationaux, notamment l'ancien Président américain Donald Trump, soulignant la gravité de la crise sécuritaire dans cette région.

