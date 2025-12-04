Chine : Mise en service de la première plateforme de récupération de fusées par filet

Un atout pour l'accès à l'espace à faible coût

Baptisée « Linghangzhe » (ou Pathfinder), cette plateforme marque une nouvelle avancée majeure dans le développement du système chinois de transport spatial habité, sous l'impulsion du programme spatial national.







La plateforme Linghangzhe doit contribuer à une « double amélioration » en termes :



d’efficacité (vitesse de récupération) ;

de rentabilité (réduction des coûts).





Ces technologies clés de récupération en mer des fusées réutilisables sont cruciales. Elles permettront de sauvegarder la compétitivité fondamentale de la Chine dans des domaines de pointe tels que le lancement rapide et l'accès à l'espace à faible coût.

