Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Chine : Mise en service de la première plateforme de récupération de fusées par filet


Alwihda Info | Par - 5 Décembre 2025


La Chine franchit une étape décisive dans le domaine spatial : la première plateforme maritime chinoise conçue pour la récupération de fusées à l’aide d’un système de filets a été livrée le 30 novembre 2025. Cette infrastructure est essentielle au lancement et à la récupération de fusées réutilisables dans le pays.


Chine : Mise en service de la première plateforme de récupération de fusées par filet


 

Un atout pour l'accès à l'espace à faible coût

Baptisée « Linghangzhe » (ou Pathfinder), cette plateforme marque une nouvelle avancée majeure dans le développement du système chinois de transport spatial habité, sous l'impulsion du programme spatial national.

 

La plateforme Linghangzhe doit contribuer à une « double amélioration » en termes :

  • d’efficacité (vitesse de récupération) ;

  • de rentabilité (réduction des coûts).



Ces technologies clés de récupération en mer des fusées réutilisables sont cruciales. Elles permettront de sauvegarder la compétitivité fondamentale de la Chine dans des domaines de pointe tels que le lancement rapide et l'accès à l'espace à faible coût.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/12/2025

Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer

Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer

N'Djamena : Ngone Saar clôture sa tournée nationale par un concert géant au Stade d’Abena N'Djamena : Ngone Saar clôture sa tournée nationale par un concert géant au Stade d’Abena 05/12/2025

Populaires

Tchad : pourquoi les marchés continuent de brûler à N’Djamena ?

04/12/2025

Tchad : le Salamat lance une riposte intégrée contre la rougeole, la polio et les parasites

04/12/2025

Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole

04/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 04/12/2025 - AEC

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل 02/12/2025 - Mariam Marouf

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter