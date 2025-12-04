Alwihda Info
INTERNATIONAL

Tchad-Chine : renforcement du partenariat stratégique


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Décembre 2025



Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a reçu en audience, ce jeudi 4 décembre 2025, une délégation chinoise conduite par l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Xining.

Les échanges ont mis en lumière l’excellence des relations bilatérales, fondées sur un partenariat stratégique ayant permis la réalisation de plusieurs projets structurants dans divers secteurs.

Le chef du gouvernement a salué cette coopération exemplaire, qui contribue activement aux efforts de développement du pays. De son côté, l’ambassadeur Wang Xining a réaffirmé l’engagement de la Chine à soutenir le Tchad dans la mise en œuvre du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 », visant un essor socio-économique durable.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de renforcement de la coopération, avec l’identification de secteurs prioritaires tels que les infrastructures, les mines et le pétrole, la santé, l’éducation, ainsi que l’environnement, notamment à travers le développement des énergies renouvelables.



