N'Djamena : Ngone Saar clôture sa tournée nationale par un concert géant au Stade d’Abena

Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 03 décembre 2025 au Restaurant Le Summum Délices, le groupe a dressé le bilan de son aventure artistique qui l'a conduit dans sept villes du Tchad, « du Nord au Sud ».







Initiée sous le thème « Plus près de vous », cette tournée ambitieuse visait un double objectif : promouvoir la culture tchadienne et renforcer la cohésion sociale par la musique. C'était aussi l’occasion de partager avec la presse leur motivation, le déroulement du périple, les défis rencontrés, ainsi que leur vision pour l’avenir de la musique tchadienne.







Selon le duo, ce rendez-vous du 06 décembre revêt une importance capitale, promettant d’être « riche en échanges et en perspectives ».







Le grand concert du 6 décembre au Stade d’Abena s’annonce donc comme le point culminant de cette mobilisation nationale. Les fans de la capitale et de ses environs sont attendus nombreux pour célébrer la fin de cette tournée et vibrer aux mélodies de Ngone Saar.







Par ailleurs, les organisateurs rassurent le public : toutes les mesures de sécurité sont prises pour garantir le bon déroulement de cet événement musical majeur de fin d’année à N’Djamena.







Ngone Saar, groupe bien établi sur la scène nationale, est reconnu pour son engagement artistique et sa musique qui puise dans les richesses culturelles du pays. Les tickets d'entrée pour ce concert géant sont fixés à partir de 2 000 F, 5 000 F et 10 000 F.

