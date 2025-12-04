Coopération Tchad-Inde : 24 cadres formés à l'anglais à Hyderabad

Durant ces 45 jours, la formation a été complétée par la découverte des merveilles d’Hyderabad et par diverses activités culturelles. L'événement s’est achevé par la remise de certificats aux participants.







À cette occasion, M. Djimtola Kodjinan, Premier secrétaire, invité d'honneur et représentant l’ambassadeur du Tchad en Inde, a remis un cadeau symbolique à l'équipe technique de la formation.







Durant ce séjour de renforcement des compétences, les bénéficiaires tchadiens ont côtoyé des participants venus de douze autres pays (Afrique, Asie et Europe). Cette période de brassage culturel s’est déroulée dans le cadre du Programme international de formation (ITP), mis en œuvre par l’Université d’anglais et des langues étrangères (EFLU) d’Hyderabad.







Certes, cette offre du gouvernement indien n’est pas nouvelle, mais c’est la première fois que l'administration tchadienne y est représentée en si grand nombre. Cette participation illustre la qualité du partenariat établi entre la République de l’Inde et le Tchad – un partenariat d’appui à la formation des ressources humaines dont s’est félicité M. Djimtola Kodjinan.

