TCHAD

Tchad : Passation de commandement solennelle à la CONACCE Chaplains


Alwihda Info | Par Ben Haïdar - 5 Décembre 2025


La CONACCE Chaplains a officiellement un nouveau Coordinateur en chef. La passation de charges a eu lieu ce jeudi 4 décembre 2025, au siège de l’organisation à Chagoua, en présence de hautes autorités militaires et religieuses. La cérémonie était présidée par le Général d’armée Adoum Ngare Hassan, marquant ainsi une nouvelle étape pour la CONACCE au Tchad.


Tchad : Passation de commandement solennelle à la CONACCE Chaplains



 

Dans son mot de bienvenue, le coordinateur sortant, le Colonel Djekounlar Koularnoudji Roland, a rappelé le rôle fondamental de la CONACCE : l’unification et l’encadrement des aumôniers.

 

« La CONACCE Chaplains est une organisation qui nous permet, nous aumôniers, d’être dans un seul rang et de servir avec loyauté. »

 

 

Le Général d’armée Adoum Ngare Hassan a, de son côté, rendu un vibrant hommage à l’équipe sortante, saluant les services rendus à la Nation :

« Par vos sacrifices, votre dévouement et votre courage, vous avez mené à bien des missions souvent exigeantes et délicates. Vous avez servi avec loyauté, parfois au prix d’efforts considérables et de renoncements personnels. »



Toutefois, il a également souligné la nécessité de renforcer l’efficacité de l’organisation par l’amélioration de la communication et de la coordination internes.

 

S’adressant à la nouvelle équipe, il a rappelé l’étendue de la responsabilité qui l’attend :

« La confiance est placée en vous. Vos compétences, votre volonté et votre détermination sont reconnues. Il est maintenant temps de montrer votre leadership, de mobiliser vos équipes et de conduire l’action avec rigueur, discipline et professionnalisme. »



Dans un message ferme à l’endroit de tous les aumôniers, le Général d’armée a martelé les valeurs fondamentales de la CONACCE :

« Dans la CONACCE, nous servons avant tout Dieu et la Patrie. Ce service exige discipline, respect de la hiérarchie et engagement total. Les commérages, l’hypocrisie et les attitudes de division n’ont aucune place ici. »



Il a réaffirmé son engagement à accompagner la nouvelle équipe, citant comme priorités la finalisation des accords avec les ministères concernés, l’organisation de la cérémonie de fin de formation de la troisième promotion et la mise en place de nouvelles formations.

 

« L’heure est au travail, la récréation est terminée. Chaque aumônier doit désormais se consacrer pleinement à sa mission qui consiste à servir l’humanité sous le triptyque : Dieu – Patrie – Discipline », a-t-il conclu.

 

 

Après son installation officielle, le nouveau Coordinateur en chef, le Colonel-major d’aumônerie Djikoldingam Mbaitoudjim, a exprimé sa reconnaissance et sa détermination :

« Aujourd’hui, nous prenons service non pas pour notre plaisir personnel, mais pour servir la CONACCE et la Nation. Je suis disposé à être à l’écoute et à poursuivre la mission entamée par mes prédécesseurs. Je sollicite votre accompagnement pour réussir. »



Cette cérémonie symbolise ainsi un nouveau départ pour la CONACCE Chaplains au Tchad, placé sous le triple sceau de l’unité, de la discipline et de l’engagement au service de Dieu et de la Patrie.



