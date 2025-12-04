Alwihda Info
TCHAD

Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 5 Décembre 2025



Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer
Dans les débats contemporains autour du progrès social, un malentendu persiste : pour beaucoup, autonomisation rimerait avec désobéissance, vie libre ou encore absence de foyer.

Une confusion tenace qui déforme la réalité et freine l’émancipation des femmes. Pourtant, le sens profond de l’autonomisation est tout autre. Il s’agit avant tout d’un levier de développement, d’un outil de dignité, et d’un moyen pour chaque femme de participer pleinement à la vie économique et sociale.

Un concept déformé par les discours populaires Dans l’imaginaire collectif, « femme autonome » rime parfois avec « femme libre de toute attache familiale ». Cette perception erronée, entretenue par certains discours caricaturaux, pousse de nombreuses femmes à penser que s’émanciper reviendrait à délaisser leur rôle d’épouse ou de mère.

Mais l’autonomisation n’est pas un rejet. Elle n’appelle pas à rompre avec les dynamiques familiales, ni à fragiliser le foyer. Elle vise au contraire à renforcer la place de la femme dans la famille et dans la société, en lui donnant accès aux mêmes opportunités que les hommes : éducation, emploi, responsabilités, participation citoyenne. Émancipation rime aussi avec stabilité du foyer Les études menées dans plusieurs pays africains le confirment : quand les femmes ont accès à des revenus, à la formation professionnelle ou aux financements, les ménages gagnent en stabilité. Les enfants sont mieux suivis, les dépenses mieux planifiées et la résilience économique plus forte en période de crise.

Loin d’être une menace pour la famille, l’autonomisation devient ainsi un facteur de cohésion. Une femme qui travaille, qui décide, qui entreprend, ce n’est pas une femme qui s’émancipe contre son foyer, mais une femme qui porte ce foyer avec davantage de moyens et de responsabilités.

Redonner son vrai sens à l’autonomisation Il est temps de redonner à ce mot son sens authentique : celui d’une femme qui décide, qui participe, qui entreprend et qui peut parfaitement le faire tout en préservant son foyer. L'autonomisation n’arrache pas la femme à sa famille ; elle lui permet de mieux y contribuer, tout en jouant un rôle plus visible dans la construction de la nation. Autonome ne veut pas dire seule.

Émancipée ne veut pas dire déracinée. Responsable ne veut pas dire sans foyer. À bon entendeur salut !


