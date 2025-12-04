Signature des Accords de Washington : Une nouvelle ère pour la paix et la prospérité entre la RDC et le Rwanda

Les Accords de Washington sont un renforcement de l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda le 27 juin 2025 à Washington. Ils sont conçus pour réaliser la vision du Cadre d’Intégration Économique Régionale (REIF).







Objectif du REIF : Libérer le vaste potentiel économique de la région des Grands Lacs et créer des opportunités pour le secteur privé américain. La RDC et le Rwanda ont signé ce cadre, qui représente une feuille de route audacieuse pour la sécurité et une croissance économique sans précédent.







Les Signataires et Participants

La cérémonie de signature a réuni de nombreux chefs d'État et hauts responsables internationaux, soulignant l'engagement multilatéral en faveur de cette initiative.





Signataires Principaux :

Le président Félix Tshisekedi (pour le gouvernement de la RDC). Le président Paul Kagame (pour le gouvernement du Rwanda).

Présence Internationale (Chefs d'État et Représentants) :

Afrique : Faure Gnassingbé (Président du Togo), João Lourenço (Président de l’Angola), Évariste Ndayishimiye (Président du Burundi), William Ruto (Président du Kenya), Mahmoud Ali Youssouf (Président de l’Union africaine), Jessica Alupo (Vice-présidente de l’Ouganda). Golfe : Mohammed Al Khulaifi (Ministre d’État du Qatar) et Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan (Ministre d’État des Émirats arabes unis).







Instruments Bilatéraux Additionnels

Outre les Accords de Washington, les instruments bilatéraux suivants ont été signés, sous l’égide du Secrétaire Rubio, confirmant l'expansion des partenariats avec les États-Unis :



L’Accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC.

Le Protocole d’accord entre les États-Unis et la RDC concernant un partenariat élargi en matière de sécurité.

Le Cadre États-Unis-Rwanda pour une prospérité économique partagée.







Conclusion et Engagement des États-Unis

Les Accords de Washington et les initiatives confirmées aujourd’hui représentent un engagement international commun à transformer la région des Grands Lacs en un modèle de paix, de stabilité et d’opportunités économiques. En s’attaquant aux causes profondes du conflit, en favorisant la confiance et en faisant progresser la coopération économique, la RDC et le Rwanda créent un avenir meilleur pour leurs citoyens.







Les États-Unis réaffirment leur ferme engagement à soutenir ces efforts, reconnaissant que l’immense potentiel économique de la région ne pourra se réaliser que par la mise en œuvre complète des engagements en matière de paix et de sécurité.

