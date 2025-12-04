









INTERNATIONAL États-Unis – Kenya : Signature d’un cadre historique de coopération sanitaire

Par Alwihda - 5 Décembre 2025



Washington, le 4 décembre 2025 — Le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le président du Kenya William Ruto ont procédé ce jeudi à la signature officielle d’un Cadre de coopération en matière de santé, lors d’une cérémonie au département d’État, à Washington. Cet accord marque la première mise en œuvre mondiale de la nouvelle “America First Global Health Strategy” des États-Unis, visant à transformer l’aide sanitaire internationale en un modèle basé sur le partenariat direct avec les pays bénéficiaires.











Dans son allocution, Marco Rubio a salué le partenariat stratégique étroit entre Washington et Nairobi, rappelant la coopération exemplaire entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme et dans la stabilisation régionale, notamment l’engagement du Kenya en Haïti. Il a exprimé la reconnaissance des États-Unis pour le rôle « héroïque » joué par Nairobi afin d’éviter une aggravation dramatique de la crise haïtienne.







Le chef de la diplomatie américaine a ensuite présenté la nouvelle approche de l’aide sanitaire internationale, rompant avec le modèle traditionnel basé sur le financement massif d’ONG internationales opérant parfois en parallèle des systèmes nationaux :



« Si nous voulons vraiment aider un pays, nous devons travailler directement avec ce pays, et non à travers des structures tierces. L’objectif est de bâtir des systèmes de santé durables et autonomes », a-t-il déclaré.



Dans ce cadre, les États-Unis investiront 1,6 milliard de dollars au Kenya sur cinq ans, un financement destiné à renforcer durablement les infrastructures sanitaires du pays, le personnel médical, l’accès aux médicaments et les mécanismes de prévention et de surveillance sanitaire. Cette aide s’inscrit dans une logique de partenariat, puisque le Kenya s’engage à contribuer à hauteur de 850 millions de dollars pour soutenir ces efforts.







Selon Marco Rubio, cet investissement vise à permettre au Kenya, dans un horizon de cinq à huit ans, de disposer d’un système de santé capable de fonctionner de manière autonome et, à terme, de partager son expertise avec d’autres pays africains.







De son côté, le président William Ruto a souligné les résultats du partenariat historique avec les États-Unis, qui, depuis plus de 25 ans, ont permis de sauver des millions de vies face au paludisme, au VIH/Sida, à la tuberculose et à d’autres maladies. Il a indiqué que ce nouvel accord renforce la stratégie kényane de couverture sanitaire universelle, axée sur l’équipement moderne des hôpitaux, le renforcement des chaînes d’approvisionnement médicales, la formation du personnel de santé et l’extension de l’assurance maladie à tous les citoyens.







« La santé ne doit pas être un privilège pour quelques-uns, mais un droit pour chaque Kényan », a affirmé le président Ruto.







Il a également annoncé la mobilisation de près de 3 milliards de dollars de ressources nationales pour soutenir le développement des infrastructures sanitaires et la formation de plus de 107 000 agents de santé communautaires, intégrés dans le système de soins à travers tout le pays.







William Ruto a enfin réitéré l’engagement du Kenya à poursuivre son action en Haïti dans le cadre de la force de suppression des gangs, remerciant les États-Unis pour leur soutien constant, et appelant d’autres pays de la région et du monde à contribuer à cette mission internationale.







Avec la signature de cet accord, les États-Unis et le Kenya inaugure une nouvelle ère de coopération sanitaire fondée sur la durabilité, la responsabilité partagée et le renforcement des capacités nationales, présentée comme un modèle pour l’ensemble du continent africain.





