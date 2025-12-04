Alwihda Info
INTERNATIONAL

Coopération Bénino-Américaine : Plus d’un milliard de francs CFA en matériels militaires remis au Bénin


Alwihda Info | Par - 5 Décembre 2025


Les États-Unis d’Amérique ont réaffirmé leur solidarité envers le Bénin dans la lutte contre le terrorisme. Le jeudi 4 décembre 2025, à la caserne militaire de Dessa, l’Ambassadeur Brian SHUKAN a officiellement remis un important lot d’équipements militaires au Chef d’État-Major de la Garde Nationale, le Colonel Faizou GOMINA.


Coopération Bénino-Américaine : Plus d’un milliard de francs CFA en matériels militaires remis au Bénin


 

La dotation est évaluée à plus d’un milliard de francs CFA (environ 1,7 million de dollars USD) et vise à renforcer la capacité opérationnelle des Forces armées béninoises (FAB) engagées dans l’opération Mirador.

 

  • Matériels Remis : La cargaison comprend des véhicules, des trousses de premiers secours, des sacs à dos d’assaut, des bottes, des équipements de protection oculaire et des boussoles, ainsi que divers matériels individuels.



Dans son allocution, l’Ambassadeur SHUKAN a précisé que cet équipement est destiné à doter chaque soldat des moyens nécessaires pour accomplir efficacement sa mission. Il a toutefois souligné que l'équipement seul ne suffit pas : la formation des forces et la collaboration des populations à travers le renseignement restent déterminantes.

 

 

L’Ambassadeur a salué le courage des hommes et des femmes qui défendent quotidiennement le Bénin face à une menace terroriste mouvante. Les États-Unis se positionnent comme un partenaire constant et fiable, soutenant non seulement l’armée béninoise, mais aussi la Police Républicaine via des programmes spécifiques.

 

L’appui américain dépasse par ailleurs le cadre strictement sécuritaire, s’étendant à des programmes de santé, d’aide humanitaire et à d’autres domaines stratégiques, témoignant d’une coopération globale et durable.

 

 

Au nom du Chef d’État-Major Général des FAB, le Général de Division Fructueux GBAGUIDI, le Colonel Faizou GOMINA a exprimé sa gratitude envers le gouvernement américain. Il a qualifié cette coopération militaire d’« exceptionnelle et stratégique », soulignant que les équipements remis permettront concrètement :

  • D’améliorer la projection rapide des unités.

  • L’entraînement des troupes.

  • Les patrouilles dans les zones sensibles et les capacités d’intervention en profondeur.

Peter Kum
