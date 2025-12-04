Tchad : au Guéra, présentation de 11 engins volés et de leurs présumés auteurs

Ce 5 décembre, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, a présidé une séance officielle de présentation des malfrats interceptés par les forces de service de la sécurité territoriale.



1 raksha (engins motorisés à trois roues) volés et des biens d'autres ont été présentés aux autorités locales du Guéra. Ces engins à deux roues ont été récupérés par les éléments du service territorial St du Guéra, sous la supervision de leur chef secteur Ibrahim Har Koi.



Plusieurs de ces motos tricycles ont été volées dans la province du Ouaddai et des provinces. Le général Abdoulaye Ibrahim Siam a salué la vigilance des forces de sécurité, et a exprimé sa détermination à renforcer la lutte contre le banditisme sous toutes ses formes. Il a par ailleurs instruit le procureur de la République de prendre toutes les dispositions nécessaires, afin que ces présumés voleurs soient traduits en justice, conformément à la loi.



Le délégué général du gouvernement a rappelé que la sécurité des personnes et des biens demeure une priorité absolue pour les autorités locales, exhortant la population à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité, pour mettre fin aux réseaux de criminalité transfrontalière, et au trafic d’engins motorisés.



Quelques propriétaires des engins volés ont fortement remercié la force de l'ordre et le général Adoulaye Ibrahim Siam, pour leur lutte commune contre les semeurs de trouble. Cette opération marque une nouvelle étape dans les efforts engagés par la province du Guéra pour assurer la paix, la sécurité et la tranquillité publiques.