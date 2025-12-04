Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Guéra, présentation de 11 engins volés et de leurs présumés auteurs


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 5 Décembre 2025



Tchad : au Guéra, présentation de 11 engins volés et de leurs présumés auteurs
Ce 5 décembre, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, a présidé une séance officielle de présentation des malfrats interceptés par les forces de service de la sécurité territoriale.

1 raksha (engins motorisés à trois roues) volés et des biens d'autres ont été présentés aux autorités locales du Guéra. Ces engins à deux roues ont été récupérés par les éléments du service territorial St du Guéra, sous la supervision de leur chef secteur Ibrahim Har Koi.

Plusieurs de ces motos tricycles ont été volées dans la province du Ouaddai et des provinces. Le général Abdoulaye Ibrahim Siam a salué la vigilance des forces de sécurité, et a exprimé sa détermination à renforcer la lutte contre le banditisme sous toutes ses formes. Il a par ailleurs instruit le procureur de la République de prendre toutes les dispositions nécessaires, afin que ces présumés voleurs soient traduits en justice, conformément à la loi.

Le délégué général du gouvernement a rappelé que la sécurité des personnes et des biens demeure une priorité absolue pour les autorités locales, exhortant la population à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité, pour mettre fin aux réseaux de criminalité transfrontalière, et au trafic d’engins motorisés.

Quelques propriétaires des engins volés ont fortement remercié la force de l'ordre et le général Adoulaye Ibrahim Siam, pour leur lutte commune contre les semeurs de trouble. Cette opération marque une nouvelle étape dans les efforts engagés par la province du Guéra pour assurer la paix, la sécurité et la tranquillité publiques.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/12/2025

Tchad : pourquoi les marchés continuent de brûler à N’Djamena ?

Tchad : pourquoi les marchés continuent de brûler à N’Djamena ?

Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole 04/12/2025

Populaires

Tchad : pourquoi les marchés continuent de brûler à N’Djamena ?

04/12/2025

Tchad : le Salamat lance une riposte intégrée contre la rougeole, la polio et les parasites

04/12/2025

Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole

04/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/12/2025 - Mariam Marouf

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter