Tchad : « Ngreck » à vil prix et dangers à haut risque, l'urgence d'agir

Dans les quartiers animés de N’Djamena, un phénomène inquiétant prend de l'ampleur : la prolifération des établissements dédiés à la consommation de boissons frelatées, connues sous le nom de « ngreck ».



Ces lieux, souvent improvisés, se distinguent par leurs sonorités entraînantes et les débats passionnés attirant l'attention des consommateurs. Si ces endroits attirent une foule grandissante, en particulier des jeunes en quête de convivialité, ils soulèvent de vives inquiétudes quant aux dangers sanitaires et sociaux qu'ils représentent.



Le « ngreck », un alcool en sachet à faible coût, est devenu une boisson de choix pour une partie de la jeunesse tchadienne. Ces établissements, loin de l'œil des autorités, sont devenus des points de rencontre d'échange d'informations, souvent de source douteuse, et où les concernés cherchent un répit à la dureté du quotidien. Cependant, derrière cette façade de camaraderie, se cache une réalité bien plus sombre.



L'excès d'alcool, un poison insidieux qui tue à petit feu

Les professionnels de la santé ne cessent d'alerter sur les dangers de la consommation excessive d'alcool, et plus encore de ces boissons frelatées dont la composition est souvent inconnue et potentiellement toxique.



Les conséquences sur la santé sont multiples et graves : Atteintes hépatiques : Le foie est l'organe le plus touché par la consommation d'alcool.

Les risques de cirrhose et de cancer du foie sont considérablement augmentés. Problèmes cardiovasculaires : L'alcool peut provoquer de l'hypertension artérielle, des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des maladies du muscle cardiaque.

Troubles neurologiques et psychologiques : L'excès d'alcool affecte le système nerveux central, entraînant des pertes de mémoire, des troubles de la concentration, et favorisant l'apparition de maladies mentales comme la dépression et l'anxiété. Risques d'addiction : La dépendance à l'alcool, ou alcoolisme, est une maladie chronique qui détruit des vies et des familles entières.



La consommation d'alcool au Tchad : des chiffres préoccupants

Bien que les données précises sur la consommation de « ngreck » soient difficiles à obtenir, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié des statistiques générales sur la consommation d'alcool au Tchad. En 2018, la consommation d'alcool pur par habitant âgé de 15 ans et plus était estimée à 5,6 litres par an. Si ce chiffre peut paraître faible en comparaison avec d'autres pays, il est important de noter que la consommation d'alcool frelaté n'est pas toujours prise en compte dans ces statistiques officielles, ce qui sous-estime probablement l'ampleur du problème.



De plus, ces chiffres globaux masquent une réalité préoccupante chez les jeunes. Attirés par le faible coût et l'ambiance des lieux de consommation de « ngreck », de nombreux adolescents et jeunes adultes s'exposent à des dangers irréversibles pour leur santé, alors qu'ils sont encore en pleine croissance physique et mentale.



Face à cette situation, il est urgent que les autorités, la société civile et les familles agissent de concert. La sensibilisation aux dangers de l'alcool, l'encadrement des lieux de vente de ces boissons, et la mise en place de programmes de prévention et de prise en charge des personnes dépendantes, sont des étapes cruciales pour protéger la jeunesse tchadienne, et garantir un avenir plus sain pour tous.