Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à N'Djamena, le retrait d'argent dans les banques, une souffrance pour les clients


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 7 Août 2025



Tchad : à N'Djamena, le retrait d'argent dans les banques, une souffrance pour les clients
Dans les banques de la capitale tchadienne, un simple retrait d'argent se transforme en un véritable parcours du combattant pour les clients.

Bousculades, longues files d'attente et frustration sont le lot quotidien de ceux qui viennent retirer leur dû, surtout à la fin du mois. Une réalité difficilement supportable qui met à rude épreuve la patience des N'Djaménois. Les scènes de chaos sont, monnaie courante. Les clients se pressent, tentant de gagner quelques places, dans un brouhaha constant.

« Si ce n'est pas la lenteur des caissiers ou caissières, c'est le problème de réseau qui s'impose. Ce sont toujours les mêmes soucis », se lamente Yankigame. Pour elle, la situation est d'autant plus insupportable qu'elle en est à sa deuxième journée consécutive à la banque, sans avoir pu obtenir son argent.

Le principal point de friction réside dans le nombre réduit de guichets opérationnels. De nombreuses agences disposent de plusieurs guichets, mais n'en ouvrent qu'un ou deux. « Il y a quatre guichets, mais c'est un seul qui travaille. Avec tout ce monde, ça va prendre un temps fou », s'indigne Nikassou, un autre client excédé par la lenteur du service.

Cette situation est d'autant plus difficile que de nombreux clients, découragés par l'attente interminable, finissent par repartir sans avoir pu effectuer leurs opérations. Un gâchis de temps et d'énergie qui n'est pas sans conséquence sur leur quotidien. Par contre, pour un souci de réseau, d'un petit temps, les caissiers ou caissières peuvent utiliser ce motif pendant plusieurs jours, soulignant l'indisponibilité du service.

« J'ai fait plusieurs fois le transfert ici par MoneyGram et aujourd'hui vous me dites qu'il n'y a pas le réseau, pourtant c'est le même réseau que vous êtes en train d'utiliser pour payer », souligne une cliente très fâchée. Alors que les banques se modernisent et promettent des services plus rapides, la réalité sur le terrain est tout autre.

Les clients de N'Djamena continuent de faire face à des difficultés persistantes, qui soulèvent la question de la qualité du service bancaire dans la capitale tchadienne. Une situation qui mérite une attention particulière des autorités et des institutions bancaires, afin d'améliorer l'expérience client et de garantir un accès plus fluide et plus efficace aux services financiers.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/08/2025

Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports

Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports

Tchad : réunion préparatoire de la Semaine nationale de l’arbre, édition 2025 à Mao Tchad : réunion préparatoire de la Semaine nationale de l’arbre, édition 2025 à Mao 06/08/2025

Populaires

Tchad : à N’Djamena, les bonnes intentions se heurtent à la réalité sur le terrain

06/08/2025

Tchad : « Ngreck » à vil prix et dangers à haut risque, l'urgence d'agir

06/08/2025

Tchad-Niger : arrivée du chef de l’Etat tchadien à Niamey pour une visite de travail

06/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter