Tchad : à N'Djamena, le retrait d'argent dans les banques, une souffrance pour les clients

Dans les banques de la capitale tchadienne, un simple retrait d'argent se transforme en un véritable parcours du combattant pour les clients.



Bousculades, longues files d'attente et frustration sont le lot quotidien de ceux qui viennent retirer leur dû, surtout à la fin du mois. Une réalité difficilement supportable qui met à rude épreuve la patience des N'Djaménois. Les scènes de chaos sont, monnaie courante. Les clients se pressent, tentant de gagner quelques places, dans un brouhaha constant.



« Si ce n'est pas la lenteur des caissiers ou caissières, c'est le problème de réseau qui s'impose. Ce sont toujours les mêmes soucis », se lamente Yankigame. Pour elle, la situation est d'autant plus insupportable qu'elle en est à sa deuxième journée consécutive à la banque, sans avoir pu obtenir son argent.



Le principal point de friction réside dans le nombre réduit de guichets opérationnels. De nombreuses agences disposent de plusieurs guichets, mais n'en ouvrent qu'un ou deux. « Il y a quatre guichets, mais c'est un seul qui travaille. Avec tout ce monde, ça va prendre un temps fou », s'indigne Nikassou, un autre client excédé par la lenteur du service.



Cette situation est d'autant plus difficile que de nombreux clients, découragés par l'attente interminable, finissent par repartir sans avoir pu effectuer leurs opérations. Un gâchis de temps et d'énergie qui n'est pas sans conséquence sur leur quotidien. Par contre, pour un souci de réseau, d'un petit temps, les caissiers ou caissières peuvent utiliser ce motif pendant plusieurs jours, soulignant l'indisponibilité du service.



« J'ai fait plusieurs fois le transfert ici par MoneyGram et aujourd'hui vous me dites qu'il n'y a pas le réseau, pourtant c'est le même réseau que vous êtes en train d'utiliser pour payer », souligne une cliente très fâchée. Alors que les banques se modernisent et promettent des services plus rapides, la réalité sur le terrain est tout autre.



Les clients de N'Djamena continuent de faire face à des difficultés persistantes, qui soulèvent la question de la qualité du service bancaire dans la capitale tchadienne. Une situation qui mérite une attention particulière des autorités et des institutions bancaires, afin d'améliorer l'expérience client et de garantir un accès plus fluide et plus efficace aux services financiers.