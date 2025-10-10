Alwihda Info
ANALYSE

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 10 Octobre 2025


Il fut un temps où voir les Sao fouler la pelouse suffisait à rassembler. Dans les rues de N’Djamena, comme partout au Tchad, le football incarnait un rare moment d’unité nationale. Aujourd’hui, ce lien s’est fragilisé. Les tribunes se vident, les cœurs se ferment et les critiques se multiplient sur les réseaux sociaux. Une question s’impose : cette désaffection vient-elle de la politique ou simplement du niveau de jeu ?


Le désamour du terrain


Les raisons sportives sont évidentes. Des défaites à répétition, une absence prolongée sur la scène continentale, des préparations souvent improvisées… la sélection nationale ne parvient plus à incarner la fierté ni la performance. Le public, longtemps indulgent, s’est résigné. À force de promesses sans lendemain, beaucoup de supporters se disent "fatigués" d’espérer sans progrès concret.




La politique, un poids lourd sur le moral des supporters


Le malaise va au-delà du football. Dans un pays où le sport reflète souvent le politique, l’équipe nationale ne peut échapper aux tensions sociétales. Certains voient les reflets d’un système verrouillé, des nominations contestées, une gestion opaque, et des favoritismes supposés. D’autres dénoncent une instrumentalisation du sport à des fins d’image, alors même que les bases — clubs, infrastructures et formation — restent délaissées.



Entre scepticisme et espoir


Pourtant, tout n’est pas perdu. Ce désamour n’est pas seulement un rejet des joueurs ou du jeu. Il traduit une fatigue collective, celle d’un peuple en quête de cohérence entre discours et réalité. Le football, jadis espace de respiration, devient le symbole d’un pays où le mérite peine à s’imposer.;

 
Il suffit d’un sursaut, d’un match référence, d’une génération sincère et combative pour rallumer la flamme. Car les Tchadiens n’ont jamais cessé d’aimer leur équipe. Ils attendent simplement de croire à nouveau.
 


