Tchad : un nouveau cadre national pour piloter et suivre le PND "Tchad Connexion 2030"

L’arrêté précise que ce nouveau cadre, désormais appelé « le Cadre », est chargé d’organiser, superviser et accompagner l’exécution du Plan National de Développement 2025-2030.



Ses missions principales incluent : le pilotage global du PND ; l’identification des priorités d’intervention pour lever les obstacles administratifs ; un suivi-évaluation orienté résultats ; l’alignement des politiques sectorielles avec la vision du PND ; l’orientation des réformes structurelles et des mesures d’amélioration du climat des affaires ; le suivi des études nécessaires aux projets du Plan ; la revue périodique des financements, accords d’investissement et mémorandums ; le renforcement de la redevabilité, de la transparence et de la diffusion régulière des rapports de suivi ; la production d’analyses actualisées pour aider à la décision.



Le Cadre pourra également examiner toute autre question liée à la mise en œuvre du PND transmise par la hiérarchie.



Une composition multisectorielle



L’arrêté indique que le Cadre est composé de plusieurs institutions clés, dont : le Ministre des Télécommunications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation, le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA), le Président du Patronat, le Conseiller économique et financier du Président de la République, le Conseiller économique et financier du Premier ministre.



Selon l’ordre du jour, les ministères sectoriels, les entreprises publiques et les agences gouvernementales peuvent être associés aux réunions. Des personnalités et experts peuvent également être invités.



Création d’une Unité d’appui dédiée



L’arrêté institue également une Unité d’appui à la mise en œuvre du PND, chargée d’assurer le suivi rapproché des projets et réformes. Ses missions sont étendues : suivi physique et financier des actions du PND ; identification des contraintes de mise en œuvre ; consolidation des données techniques, financières et statistiques ; suivi des accords et mémorandums signés ; préparation des tableaux de bord, rapports trimestriels, semestriels et annuel ; production d’analyses thématiques et sectorielles ; gestion du système d’information et de reporting numérique ; formulation de propositions d’ajustement stratégique ; appui au fonctionnement du Comité interministériel.



L’unité est organisée autour de plusieurs pôles : mobilisation des ressources, appui au secteur privé, assistance technique, élaboration des accords fiscalo-douaniers, communication, statistiques et systèmes d’information.



Un arrêté du Ministre du Plan fixera les modalités détaillées de fonctionnement de cette unité.



Une mise en œuvre immédiate



L’arrêté, signé par le Premier ministre, entre en vigueur dès sa signature. Il abroge toutes les dispositions antérieures contraires et devra être publié “partout où besoin sera”.



Avec ce nouveau dispositif, le Gouvernement entend assurer une exécution coordonnée, efficace et transparente de sa vision « Tchad Connexion 2030 », un plan structurant qui ambitionne de transformer en profondeur l’économie tchadienne à l’horizon 2030.