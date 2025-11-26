Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le préfet du Barh-Koh en tournée pour évaluer les centres de santé ruraux


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 26 Novembre 2025



Le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina a effectué, ce 26 novembre 2025, une visite d’inspection dans plusieurs centres de santé de sa circonscription.

Cette descente sur le terrain a pour objectif de voir de près, le fonctionnement des structures sanitaires et les conditions de travail du personnel. Les deux principaux centres visités étaient ceux de Balimba et de Manda.

Dans chacune de ces formations sanitaires, les constats restent les mêmes : manque de personnel qualifié, pénurie de matériel médical, insuffisance de produits pharmaceutiques et absence de moyens roulants, notamment d’ambulances. Les responsables notent également une fréquentation encore faible de la population.

Le responsable des centres de santé de Balimba et Manda, Djounitagué Dangalngar, accompagné de son collègue Mahamat Ousmane, a salué l’initiative du préfet. Ils ont appelé à un accompagnement urgent pour permettre à ces centres de mieux répondre aux attentes des communautés rurales de la sous-préfecture de Balimba.

Tout au long de la visite, le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, a pris note des préoccupations exprimées. Il a affirmé qu'en tant qu’administrateur, il se doit de vérifier les conditions dans lesquelles travaillent les agents de santé et de leur apporter un soutien, même moral. Il a également encouragé la population à se rendre régulièrement dans les centres de santé dès l’apparition de signes de maladie.

Pour apporter un peu de réconfort aux patients et aux femmes enceintes ou qui ont récemment accouché, le préfet a distribué du savon et des pagnes. Un geste simple, mais apprécié à la fois par les bénéficiaires et par le personnel soignant des deux centres de la sous-préfecture de Balimba.


