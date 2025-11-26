Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le concubinage précoce, un fléau silencieux qui mine la jeunesse de Mbikou


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 26 Novembre 2025



À une quarantaine de kilomètres de Moundou, dans le département de la Nya, Mbikou fait face à une réalité sociale alarmante : le concubinage précoce, devenu un phénomène courant au sein d’une jeunesse livrée à elle-même.

Dans cette localité marquée par la précarité, les enfants découvrent la sexualité trop tôt, sans cadre familial ni éducatif, ouvrant la voie à des unions informelles entre mineurs. Ces relations, souvent nouées à l’insu des parents, aboutissent fréquemment à des grossesses non désirées.

La jeune fille, encore adolescente, se voit contrainte d’endosser le rôle de femme au foyer, mettant fin brutalement à sa scolarité, et à ses perspectives d’avenir. Quant au garçon, lui aussi immature, il devient père sans disposer des moyens psychologiques ou matériels pour assumer cette responsabilité. Une pratique qui, selon les habitants, n’a rien de traditionnel et contredit les valeurs religieuses locales.

« Beaucoup d’enfants grandissent sans éducation, ni orientation. Il n’existe aucune politique pour les jeunes, aucun centre culturel. Seul le cadre religieux tente d’encadrer un peu les choses », témoigne Almbaye, jeune habitant de Mbikou.  Le constat est sans appel : absence d’infrastructures, de repères et de politiques publiques adaptées. Cette carence favorise la déscolarisation, les violences conjugales précoces et la pauvreté intergénérationnelle.

Face à ce fléau silencieux, les attentes se tournent vers les autorités locales et les chefs coutumiers, dont la mobilisation apparaît essentielle pour endiguer cette pratique qui enferme une génération entière dans un avenir sans choix, ni perspectives. Protéger la jeunesse de Mbikou passe désormais par une action concertée, éducative et communautaire.


