INTERNATIONAL

Rome : le Président Mahamat Idriss Déby et Giorgia Meloni renforcent la coopération bilatérale


Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Octobre 2025



En marge de la Réunion de Haut Niveau des Chefs d’État et de Gouvernement consacrée à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, le Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a été reçu en audience par la Présidente du Conseil des ministres d’Italie, Mme Giorgia Meloni, informe la Présidence.

L’entretien a porté principalement sur la dynamisation de la coopération tchado-italienne, notamment dans les domaines de la sécurité, du développement et du partenariat économique.


