Washington et Abuja discutent d’une coopération renforcée contre les violences au Nigeria

Le secrétaire à la Guerre des États-Unis, Pete Hegseth, a reçu le 20 novembre, une délégation nigériane conduite par le conseiller national à la sécurité, Mallam Nuhu Ribadu, pour une réunion de haut niveau au Pentagone, a indiqué Sean Parnell, assistant du secrétaire et conseiller principal pour les affaires publiques.
La rencontre intervient dans un contexte de préoccupations croissantes aux États-Unis, concernant les violences persistantes contre les communautés chrétiennes au Nigeria, et l’expansion des groupes djihadistes en Afrique de l’Ouest.
Selon le compte rendu officiel, Pete Hegseth a insisté sur la nécessité pour Abuja de prendre des mesures urgentes et durables, afin de mettre fin aux attaques meurtrières ciblant les chrétiens dans plusieurs régions du pays.
