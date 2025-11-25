Washington et Abuja discutent d’une coopération renforcée contre les violences au Nigeria

Le secrétaire à la Guerre des États-Unis, Pete Hegseth, a reçu le 20 novembre, une délégation nigériane conduite par le conseiller national à la sécurité, Mallam Nuhu Ribadu, pour une réunion de haut niveau au Pentagone, a indiqué Sean Parnell, assistant du secrétaire et conseiller principal pour les affaires publiques.



La rencontre intervient dans un contexte de préoccupations croissantes aux États-Unis, concernant les violences persistantes contre les communautés chrétiennes au Nigeria, et l’expansion des groupes djihadistes en Afrique de l’Ouest.



Selon le compte rendu officiel, Pete Hegseth a insisté sur la nécessité pour Abuja de prendre des mesures urgentes et durables, afin de mettre fin aux attaques meurtrières ciblant les chrétiens dans plusieurs régions du pays.