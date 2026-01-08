Présentation d'armes de guerre et de présumés coupeurs de route au Salamat











Un total de 163 armes de différentes calibres a été récupéré, y compris une lance-roquette, des mitrailleuses, des fusils AKM, des armes de poing et des munitions en grande quantité. Les autorités ont exprimé leur inquiétude face à la prolifération des armes dans la province, soulignant que ces saisies mettent en lumière un problème grave de sécurité. Dans son discours, le Général Acheikh a déclaré que « la détention illégale de toutes ces armes par des civils prouve que la province du Salamat est fortement polluée par les armes ». Il a précisé que cette impressionnante quantité a été saisie au cours de seulement deux missions de patrouille, menées par les forces de défense et de sécurité qui sillonnent la région jour et nuit. Trois présumés coupeurs de route ont également été présentés aux médias. D’après les autorités, ils ont été appréhendés avec deux armes de guerre. Le Général Acheikh a réaffirmé la volonté des forces de sécurité de poursuivre sans relâche les opérations de désarmement : « Il est de notre devoir de récupérer toutes les armes détenues illégalement par les civils », a-t-il insisté. Le Général a souligné l’engagement des plus hautes autorités à garantir la sécurité des populations, afin que chacun puisse vaquer à ses occupations en toute sérénité. Les armes saisies seront remises aux stocks de l’armée, tandis que les présumés coupeurs de route seront remis à la justice pour la poursuite de l’enquête. Cette initiative vise à établir un cadre sécuritaire propice au développement et à la tranquillité des citoyens dans la province du Salamat.