Un total de 163 armes de différentes calibres a été récupéré, y compris une lance-roquette, des mitrailleuses, des fusils AKM, des armes de poing et des munitions en grande quantité. Les autorités ont exprimé leur inquiétude face à la prolifération des armes dans la province, soulignant que ces saisies mettent en lumière un problème grave de sécurité.
|
TCHAD
Présentation d'armes de guerre et de présumés coupeurs de route au Salamat
Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 9 Janvier 2026
Le vendredi 9 janvier 2026, les forces de défense et de sécurité ont organisé une cérémonie au Gouvernorat du Salamat, où une importante quantité d’armes de guerre saisies a été présentée, ainsi que trois présumés coupeurs de route. La cérémonie était présidée par le Général Ismat Issakha Acheikh, délégué général du gouvernement auprès de la province, en présence du Procureur de la République, Ahmat Adam Seïd, ainsi que d'autorités civiles et militaires.
Un total de 163 armes de différentes calibres a été récupéré, y compris une lance-roquette, des mitrailleuses, des fusils AKM, des armes de poing et des munitions en grande quantité. Les autorités ont exprimé leur inquiétude face à la prolifération des armes dans la province, soulignant que ces saisies mettent en lumière un problème grave de sécurité.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
Populaires
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle