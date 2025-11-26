Tchad-Bangladesh : présentation des lettres de créance de l'ambassadeur du Tchad

Mme Ildjima Badda Mallot, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République populaire du Bangladesh, avec résidence à New Delhi, a officiellement présenté ses lettres de créance à Mohammed Shahabuddin, président de la République populaire du Bangladesh.



La cérémonie protocolaire s’est tenue au Palais présidentiel de Bangabhaban, à Dhaka.



À l’issue de la présentation, Mme l’ambassadeur s’est entretenue avec le président bangladais. Elle lui a transmis les salutations fraternelles ainsi que les vœux de paix et de prospérité du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’État, et réaffirmé l’engagement du Tchad à renforcer les liens d’amitié et de coopération avec le Bangladesh.



Les échanges ont permis de faire un tour d’horizon de la coopération bilatérale, et de saluer la qualité des relations entre les deux pays. Mme l’ambassadeur a présenté les priorités du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 », et les potentialités dont regorge le Tchad.



Elle a invité les hommes d'affaires bangladais à venir investir au Tchad. Conformément au protocole diplomatique, elle a ensuite procédé à la signature du livre d’or du Palais présidentiel. Pour cette occasion, Mme Ildjima Badda Mallot était accompagnée de Hissein Oumar Seidou, premier conseiller, et de Djimtola Kodjinan, premier secrétaire à l’ambassade du Tchad en Inde.