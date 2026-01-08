Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : Sinayoko Karamoko, le "marabout de la CAN", localisé à Paris après l'élimination des Aigles


Alwihda Info | Par - 10 Janvier 2026


L'affaire secoue tout le Mali. Sinayoko Karamoko, le féticheur qui avait promis de ramener la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à Bamako, aurait pris la fuite. Alors que des supporters en colère assiègent son domicile, des informations indiquent que l'homme se trouve actuellement en France, emportant avec lui un véritable trésor de guerre.


Mali : Sinayoko Karamoko, le "marabout de la CAN", localisé à Paris après l'élimination des Aigles


 

L'espoir a laissé place à une colère noire. Après la défaite (0-1) contre le Sénégal, le verdict est tombé pour les supporters : les "travaux mystiques" ont échoué, et le garant de ces promesses s'est volatilisé.


 

Un pactole estimé à plus de 100 millions de FCFA


Les révélations sur les montants perçus par Sinayoko Karamoko donnent le vertige. Ce qui était initialement présenté comme une simple avance de 3 millions de FCFA cache une réalité bien plus lourde financièrement :
 

  • Sommes versées : Une avance initiale de 3 millions de FCFA, suivie de transferts massifs dépassant les 100 millions de FCFA.
     

  • Biens matériels : Un iPhone 17 Pro Max et une voiture flambant neuve.
     

  • Promesses non tenues : Outre la victoire finale, il avait assuré qu'aucun joueur malien ne recevrait de carton rouge. Or, le Mali a terminé le match à dix, scellant son élimination.


Mali : Sinayoko Karamoko, le "marabout de la CAN", localisé à Paris après l'élimination des Aigles



 

La fuite vers Paris : Un départ prémédité ?

 

Alors que ses proches le disaient "injoignable" à Bamako, la nouvelle est tombée ce samedi matin : l'homme le plus recherché du Mali serait actuellement à Paris. Ce départ, intervenu juste après ou peu avant le coup de sifflet final, laisse penser à une exfiltration organisée pour échapper à la vindicte populaire.

 

À Bamako, la tension ne retombe pas. Des groupes de jeunes continuent de surveiller ses propriétés, espérant un retour ou des explications, tandis que la police locale patrouille pour éviter les lynchages ou les pillages de son domicile.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/01/2026

N'Djamena : Le Projet PILIER valide son budget 2026 pour passer aux grands travaux de résilience

N'Djamena : Le Projet PILIER valide son budget 2026 pour passer aux grands travaux de résilience

Enseignement Supérieur : L'INSEM de Moussoro cap sur la modernisation et la digitalisation Enseignement Supérieur : L'INSEM de Moussoro cap sur la modernisation et la digitalisation 09/01/2026

Populaires

Barh-Koh : Les élus en mission d’écoute et de solidarité à Moussafoyo

09/01/2026

Présentation d'armes de guerre et de présumés coupeurs de route au Salamat

09/01/2026

Bangui : Le Président Touadéra et l’Épiscopat centrafricain au chevet des défis nationaux

09/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 09/01/2026 - Djidda Mahamat

Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem

Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter