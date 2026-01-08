Mali : Sinayoko Karamoko, le "marabout de la CAN", localisé à Paris après l'élimination des Aigles

L'espoir a laissé place à une colère noire. Après la défaite (0-1) contre le Sénégal, le verdict est tombé pour les supporters : les "travaux mystiques" ont échoué, et le garant de ces promesses s'est volatilisé.
Un pactole estimé à plus de 100 millions de FCFA
Les révélations sur les montants perçus par Sinayoko Karamoko donnent le vertige. Ce qui était initialement présenté comme une simple avance de 3 millions de FCFA cache une réalité bien plus lourde financièrement :
-
Sommes versées : Une avance initiale de 3 millions de FCFA, suivie de transferts massifs dépassant les 100 millions de FCFA.
-
Biens matériels : Un iPhone 17 Pro Max et une voiture flambant neuve.
-
Promesses non tenues : Outre la victoire finale, il avait assuré qu'aucun joueur malien ne recevrait de carton rouge. Or, le Mali a terminé le match à dix, scellant son élimination.
La fuite vers Paris : Un départ prémédité ?
Alors que ses proches le disaient "injoignable" à Bamako, la nouvelle est tombée ce samedi matin : l'homme le plus recherché du Mali serait actuellement à Paris. Ce départ, intervenu juste après ou peu avant le coup de sifflet final, laisse penser à une exfiltration organisée pour échapper à la vindicte populaire.
À Bamako, la tension ne retombe pas. Des groupes de jeunes continuent de surveiller ses propriétés, espérant un retour ou des explications, tandis que la police locale patrouille pour éviter les lynchages ou les pillages de son domicile.