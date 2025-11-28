USA - Nigeria : Le Département de la Guerre américain mène des opérations de reconnaissance discrètes au Nigeria

Opérations Aériennes de Renseignement
Le 14 novembre 2025, un avion Gulfstream V (immatriculé N529RL | #A6ABDF) appartenant à Tenax Aerospace est arrivé des États-Unis à Accra. Tenax Aerospace est connu pour fournir des services de renseignements aériens (ISR – Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) à des clients tels que le Département de la Défense des États-Unis.
Cet aéronef a été repéré en mission aujourd'hui à la frontière entre le Nigeria et le Bénin, au sud de la région des lacs Basso et Kainji. Cette activité de reconnaissance aérienne vise à combler les lacunes en matière d’ISR de l'armée nigériane.
Accords et Limites des Frappes Aériennes
Selon une source privée proche du dossier militaire bilatéral, un accord aurait été conclu permettant aux États-Unis de mener des frappes aériennes de drones contre des cibles terroristes au Nigeria.
Cependant, cet accord serait strictement limité aux aéronefs sans pilote (UAV), excluant l'utilisation d'avions de chasse ou de bombardiers pilotés. Cette restriction vise probablement à préserver la souveraineté nigériane tout en bénéficiant d'une capacité de frappe ciblée et rapide.
Il est probable que les opérations aériennes et de drones américaines utilisent la base aérienne de Kainji (État du Niger) comme rampe de lancement pour ces missions.
Contreparties : Armements et Livraison Accélérée
En contrepartie de cette coopération opérationnelle, les États-Unis auraient accepté d'accélérer la livraison d’armements commandés par l’armée nigériane. Cette accélération concerne notamment l'arrivée de matériels militaires très attendus :
-
12 hélicoptères d'attaque AH-1Z ;
-
12 hélicoptères d'attaque et de reconnaissance légers MD-530F Cayuse Warrior Plus.
Ces livraisons sont perçues comme essentielles pour renforcer la puissance de feu et les capacités de reconnaissance héliportée des forces nigérianes dans leur lutte contre les groupes armés.