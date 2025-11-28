Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

USA - Nigeria : Le Département de la Guerre américain mène des opérations de reconnaissance discrètes au Nigeria


Alwihda Info | Par - 28 Novembre 2025


Des sources militaires confirment que le Département de la Guerre des États-Unis mène des opérations de reconnaissance dans l'ouest du Nigeria, en appui aux efforts de contre-terrorisme. Ces missions, opérées depuis une base au Ghana, suggèrent l'existence d'accords de coopération discrets entre Washington et Abuja.


USA - Nigeria : Le Département de la Guerre américain mène des opérations de reconnaissance discrètes au Nigeria


 

Opérations Aériennes de Renseignement

 

Le 14 novembre 2025, un avion Gulfstream V (immatriculé N529RL | #A6ABDF) appartenant à Tenax Aerospace est arrivé des États-Unis à Accra. Tenax Aerospace est connu pour fournir des services de renseignements aériens (ISR – Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) à des clients tels que le Département de la Défense des États-Unis.


USA - Nigeria : Le Département de la Guerre américain mène des opérations de reconnaissance discrètes au Nigeria




Cet aéronef a été repéré en mission aujourd'hui à la frontière entre le Nigeria et le Bénin, au sud de la région des lacs Basso et Kainji. Cette activité de reconnaissance aérienne vise à combler les lacunes en matière d’ISR de l'armée nigériane.

USA - Nigeria : Le Département de la Guerre américain mène des opérations de reconnaissance discrètes au Nigeria



 

Accords et Limites des Frappes Aériennes

 

Selon une source privée proche du dossier militaire bilatéral, un accord aurait été conclu permettant aux États-Unis de mener des frappes aériennes de drones contre des cibles terroristes au Nigeria.

Cependant, cet accord serait strictement limité aux aéronefs sans pilote (UAV), excluant l'utilisation d'avions de chasse ou de bombardiers pilotés. Cette restriction vise probablement à préserver la souveraineté nigériane tout en bénéficiant d'une capacité de frappe ciblée et rapide.

Il est probable que les opérations aériennes et de drones américaines utilisent la base aérienne de Kainji (État du Niger) comme rampe de lancement pour ces missions.



 Contreparties : Armements et Livraison Accélérée
 

En contrepartie de cette coopération opérationnelle, les États-Unis auraient accepté d'accélérer la livraison d’armements commandés par l’armée nigériane. Cette accélération concerne notamment l'arrivée de matériels militaires très attendus :

  • 12 hélicoptères d'attaque AH-1Z ;

  • 12 hélicoptères d'attaque et de reconnaissance légers MD-530F Cayuse Warrior Plus.


USA - Nigeria : Le Département de la Guerre américain mène des opérations de reconnaissance discrètes au Nigeria



Ces livraisons sont perçues comme essentielles pour renforcer la puissance de feu et les capacités de reconnaissance héliportée des forces nigérianes dans leur lutte contre les groupes armés.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/11/2025

Tchad : la journée du 28 novembre 2025 déclarée fériée et chômée

Tchad : la journée du 28 novembre 2025 déclarée fériée et chômée

​Tchad : l’UNICEF et le Ministère de la Communication appellent à soutenir le couple pour prioriser l’allaitement maternel ​Tchad : l’UNICEF et le Ministère de la Communication appellent à soutenir le couple pour prioriser l’allaitement maternel 27/11/2025

Populaires

Tchad : Le président du COST annonce sa candidature pour un nouveau mandat

27/11/2025

Congo : la BEAC invitée à l'achèvement dans les plus brefs délais de l'Agence de Dolisie

27/11/2025

Congo : L’hôpital général de Ouesso mis en service par Denis Sassou N'Guesso

27/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter