USA - Nigeria : Le Département de la Guerre américain mène des opérations de reconnaissance discrètes au Nigeria

Accords et Limites des Frappes Aériennes

Selon une source privée proche du dossier militaire bilatéral, un accord aurait été conclu permettant aux États-Unis de mener des frappes aériennes de drones contre des cibles terroristes au Nigeria.



Cependant, cet accord serait strictement limité aux aéronefs sans pilote (UAV), excluant l'utilisation d'avions de chasse ou de bombardiers pilotés. Cette restriction vise probablement à préserver la souveraineté nigériane tout en bénéficiant d'une capacité de frappe ciblée et rapide.



Il est probable que les opérations aériennes et de drones américaines utilisent la base aérienne de Kainji (État du Niger) comme rampe de lancement pour ces missions.







Contreparties : Armements et Livraison Accélérée





En contrepartie de cette coopération opérationnelle, les États-Unis auraient accepté d'accélérer la livraison d’armements commandés par l’armée nigériane. Cette accélération concerne notamment l'arrivée de matériels militaires très attendus :

