Washington et Abou Dhabi renforcent leur coordination diplomatique sur la crise au Soudan

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est entretenu vendredi dernier avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah ben Zayed Al Nahyan, selon un communiqué du département d’État attribué au porte-parole adjoint Tommy Pigott.



Cette nouvelle discussion s’inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques internationaux visant à mettre fin au conflit dévastateur qui ravage le Soudan depuis des mois.



Au cours de l’entretien, Rubio et le chef de la diplomatie émiratie ont poursuivi leurs échanges autour des initiatives conjointes destinées à obtenir un cessez-le-feu humanitaire durable au Soudan.