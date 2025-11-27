Alwihda Info
TCHAD

Concert humanitaire au Tchad : Charlotte Dipanda et Mounira Mitchala unies pour les communautés vulnérables


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 27 Novembre 2025


L’annonce a été faite ce jeudi 27 novembre 2025, lors d’une conférence de presse animée par le président de l’Association World for Tchad, en prélude au grand concert caritatif prévu le 29 novembre 2025 à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena.


Concert humanitaire au Tchad : Charlotte Dipanda et Mounira Mitchala unies pour les communautés vulnérables
Cet événement réunira plusieurs grandes figures de la scène musicale africaine et internationale : Mounira Mitchala, alias la Panthère Douce, Mandowé Célestin, la Camerounaise Charlotte Dipanda, ainsi que DJVJ Krispee venu de France. L’objectif principal du concert est de collecter des fonds pour soutenir divers projets de développement communautaire.

« Chacun doit jouer son rôle », affirme le président de World for Tchad

Dans son intervention, le président de World for Tchad, Guy Boypa, a rappelé que : « L’État ne peut pas tout faire. En tant que citoyens, chacun de nous est appelé à jouer le rôle qui est le sien pour soutenir les plus vulnérables. »

Selon lui, ce concert vise à rassembler les personnes de bonne volonté autour de projets solidaires destinés à venir en aide aux populations dans le besoin.

Les artistes engagés pour la cause

Fidèle à son slogan : « À défaut de changer le Tchad, il faut changer sa vie soi-même pour éviter le langage de victimisation », Mandowé Célestin a souligné que l’action sociale ne doit pas être un simple effet d’image : « Souvent, on utilise le social pour être bien vu, mais si l’on n’y croit pas vraiment, cela ne sert à rien », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant sa disponibilité à soutenir les initiatives positives.

De son côté, Mounira Mitchala, affectueusement surnommée la Panthère Douce, a salué la dynamique de ce concert caritatif qui contribue à impacter positivement la vie des personnes démunies : « Aider, c’est un devoir humain », a-t-elle lancé.

Pour DJVJ Krispee, la solidarité va au-delà des frontières : « En bon Africain et citoyen du monde, le Tchad est aussi mon pays. Je répondrai présent chaque fois que le besoin se fera sentir pour apporter ma contribution. »

Quant à la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda, elle a rappelé : « Avant d’être artistes, nous sommes d’abord des citoyens, avec une responsabilité envers les autres. »

Avec Mounira Mitchala, elles ont encouragé les jeunes filles tchadiennes à prendre leur destin en main : « Si vous n’agissez pas, d’autres agiront à votre place et décideront pour vous. La jeune fille tchadienne est forte et courageuse. »

Une association engagée depuis 2010

Il convient de rappeler que l’Association World for Tchad a été créée en 2010, avec la volonté ferme de contribuer au bien-être des communautés rurales au Tchad à travers des actions sociales, éducatives et humanitaires.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
