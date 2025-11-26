Alwihda Info
Niger : lancement de la Campagne Nationale d'Enregistrement des Naissances


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Novembre 2025



Dans le souci de garantir une identité juridique à chaque enfant Nigérien, afin de lui faciliter l'accès aux différents services sociaux de base, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba a procédé ce jour à Niamey, au lancement officiel de la Campagne Nationale d'Engagement des Communes sur l'Enregistrement Universel des Naissances au Niger.

Organisée par la direction générale de l'État Civil, des Migrations et des Réfugiés, en collaboration avec le fonds des Nations-Unies pour l'Enfance (UNICEF), cette campagne nationale a pour but ultime de sensibiliser les administrateurs délégués des différentes communes pour en faire des acteurs encore plus engagés en faveur de l'enregistrement des faits d'état civil.

Ainsi, au lancement de la campagne, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, après rappel des progrès réalisés dans ce domaine, suite à la dernière campagne organisée en 2024 et les défis à l'horizon, a appelé l'ensemble des acteurs concernés notamment les administrateurs délégués à s'investir pleinement dans l'enregistrement des faits d'état civil.

« Pour réussir votre mission d'officier d'État Civil, il est de votre devoir de mener une campagne soutenue de mobilisation en faveur de la déclaration des faits d'état civil dans le délai avec le concours entre autres des communautés ; des services techniques ; de la chefferie traditionnelle et des leaders d'opinion », a-t-il déclaré.

« Le ministère de l'Intérieur, en tant que tutelle, créera toutes les conditions pour vous accompagner en vue d'assurer efficacement votre mission' », a dit le ministre d'État à ces acteurs au lancement officiel de cette Campagne Nationale sur l'Enregistrement Universel Des Naissances au Niger.



