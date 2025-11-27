Tchad : la journée du 28 novembre 2025 déclarée fériée et chômée

A l'occasion de l'anniversaire de la Proclamation de la République et conformément à l'article 1er du Décret n°413/PR/MFPTEM/97 du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la Fonction Publique et de la Concertation sociale, a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que la journée du vendredi 28 novembre 2025, est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national.



Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du samedi 29 novembre 2025 reste ouvrable pour les services qui ordinairement la consacrent comme journée de travail.