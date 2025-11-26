Tchad : à Abéché, l’INSTA et le consortium ESSOR-ATURAD lancent le Bureau d’Orientation d’Emploi

L’Institut national des sciences et techniques d’Abéché (INSTA), en partenariat avec le consortium des ONG ESSOR-ATURAD, à travers le projet Jeunesse vers l’emploi durable (JED), a organisé ce mercredi 26 novembre 2025, une journée portes ouvertes, couplée au lancement officiel du Bureau d’Orientation d’Emploi (BOE).



La cérémonie a été présidée par le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, en présence des autorités locales, des enseignants-chercheurs et de nombreux étudiants.



Dans son intervention, le directeur général de l’INSTA, Pr Yaya Dagal Dari, a qualifié l’installation du BOE de « tournant décisif » pour l’institut, soulignant qu’il s’agit d’un dispositif d’orientation, d’accompagnement et d’insertion aligné sur les exigences du CAMES en matière d’Assurance qualité.



Le BOE se présente comme un espace d’écoute et de conseil pour les étudiants, mais aussi comme un outil de suivi des diplômés, de gestion de la base ALUMNI-INSTA et de renforcement des partenariats avec le monde socio-professionnel. Le coordinateur du consortium ESSOR-ATURAD, Wangnamou Guidjara, a salué une collaboration qui place l’éducation, la formation professionnelle et l’accompagnement des jeunes au cœur du développement socio-économique de la province.



Il a insisté sur le rôle du BOE dans l’orientation, la préparation à l’emploi et l’accompagnement des projets des étudiants, face aux défis persistants de l’insertion professionnelle. Lançant officiellement la journée portes ouvertes, le président du Conseil provincial du Ouaddaï a rendu hommage aux efforts de l’INSTA pour former une jeunesse « compétente, ambitieuse et responsable », tout en invitant les futurs apprenants et leurs familles à saisir les opportunités offertes par l’établissement.



La journée a été ponctuée par des visites de stands, des échanges entre étudiants, enseignants et partenaires, ainsi que des présentations sur le fonctionnement du BOE et les perspectives d’insertion professionnelle pour les diplômés de l’INSTA.