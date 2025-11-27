Tchad : dans le Moyen-Chari, l’EISA organise un focus sur la paix à l’intention des handicapés

Un focus group a été organisé le mercredi 26 novembre 2025 à Sarh par le Cadre d’Action Humaniste pour les Personnes Handicapées du Moyen-Chari (CAHPH/MC) et l’Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA).



Soutenue par l’Union européenne dans le cadre du projet ACTE, cette rencontre a rassemblé une trentaine de participants, leaders locaux, jeunes, femmes, personnes handicapées et représentants d’associations autour d’un objectif commun : réfléchir ensemble pour renforcer la cohésion sociale et d’encourager un développement local plus inclusif.



Le président du CAHPH/MC, Ouya Bassou Boula, a salué cette initiative qu’il considère comme une occasion de dialoguer participatif. Il a rappelé que la paix et l’unité d’une communauté ne peuvent se construire sans la participation de tous, y compris des personnes vivant avec un handicap, souvent absentes des espaces de prise de décision.



« Le développement local doit aller au-delà des infrastructures. Il doit répondre aux besoins réels des populations, garantir l’égalité et permettre à chacun d’accéder aux services essentiels », a-t-il souligné. Ouya Bassou Boula a encouragé les autorités et les partenaires à intégrer systématiquement les personnes handicapées dans toutes les stratégies publiques, afin que personne ne soit exclu.



Le chef de projet, Dr Ali Simei Guessé, a pour sa part remercié les participants pour leur disponibilité et leur engagement. Il a rappelé que ce focus group est un espace ouvert où chaque voix compte, un lieu où chacun peut exprimer librement ses préoccupations, partager ses expériences et proposer des pistes pour consolider la paix dans la province.



Tout au long des échanges, les participants ont apporté des contributions riches et variées. Plusieurs leaders communautaires ont insisté sur l’importance du respect entre les groupes, rappelant que la paix commence par un simple geste de considération envers son voisin.



Des jeunes ont évoqué la nécessité de créer des espaces de dialogue pour éviter les tensions, tandis que les personnes handicapées ont, elles aussi, exprimé leur souhait d’être pleinement intégrées dans les actions de développement. Beaucoup ont salué le fait d’être invitées à participer à cette rencontre.