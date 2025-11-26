Tchad : Le Ministère de la Santé lance une alerte sur des sirops de toux contaminés

Trois sirops identifiés comme dangereux



Selon l’OMS, l’alerte « produit médical N°5/2025 » concerne les sirops suivants :



Produit Principes actifs Fabricant Lot Péremption Taux de contamination COLDRIF Paracétamol, maléate de chlorphéniramine, phényléphrine Sresan Pharmaceutical SR-13 04/2027 48,6 % p/v DEG Respifresh TR Chlorhydrate de bromhexine, sulfate de terbutaline, guaïphénésine, menthol Rednex Pharmaceutical R01GL2523 12/2026 1,34 % p/v DEG ReLife Ambroxol HCL, guaïphénésine, sulfate de terbutaline, menthol Shape Pharma LSL25160 12/2026 0,61 % p/v DEG

Bien que ces médicaments ne soient pas enregistrés au Tchad et qu’aucune preuve de leur importation n’ait été constatée, le Ministère appelle à la plus grande vigilance.



Un produit potentiellement mortel

Le diéthylèneglycol (DEG) contenu dans ces sirops peut provoquer :



vomissements, diarrhées

douleurs abdominales

incapacité à uriner

maux de tête

altération de l’état mental

lésions rénales aiguës pouvant entraîner le décès, particulièrement chez les enfants

L’OMS et l’Organisation Centrale de Pharmacovigilance de l’Inde (CDSCO) confirment que le DEG est hautement toxique pour l’être humain lorsqu’il est consommé.



Recommandations du Ministère

Aux professionnels de la santé :

Redoubler de vigilance face à tout cas suspect d’intoxication médicamenteuse.

Interroger systématiquement les parents sur l’origine des sirops administrés.

Ne pas prescrire ou distribuer de sirops non enregistrés.

Sensibiliser les patients sur les risques liés aux médicaments achetés hors du circuit légal.

À la population :

Ne jamais acheter de sirops provenant de sources non autorisées (marchés, vente informelle, internet).

Cesser immédiatement l’utilisation de tout sirop suspect.

Conserver les emballages et flacons pour d’éventuelles enquêtes.

Signaler tout produit suspect à l’adresse : pharmacovigilance.tchad@gmail.com

Un appel à la prudence et à la vigilance

Le Ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim Manane, rappelle que la protection de la population, en particulier des enfants, demeure une priorité nationale. Il appelle chacun à coopérer en signalant tout médicament douteux afin de prévenir des intoxications potentiellement mortelles.

