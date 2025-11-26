Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
Santé

Tchad : Le Ministère de la Santé lance une alerte sur des sirops de toux contaminés


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Novembre 2025


Le Ministère de la Santé publique et de la Prévention a publié, ce 26 novembre 2025, une alerte sanitaire concernant trois sirops de toux contaminés identifiés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ces produits médicaux, fabriqués en Inde, contiennent du diéthylèneglycol (DEG), une substance hautement toxique pouvant entraîner la mort, notamment chez les enfants.


Tchad : Le Ministère de la Santé lance une alerte sur des sirops de toux contaminés

Trois sirops identifiés comme dangereux

Selon l’OMS, l’alerte « produit médical N°5/2025 » concerne les sirops suivants :

Produit Principes actifs Fabricant Lot Péremption Taux de contamination
COLDRIF Paracétamol, maléate de chlorphéniramine, phényléphrine Sresan Pharmaceutical SR-13 04/2027 48,6 % p/v DEG
Respifresh TR Chlorhydrate de bromhexine, sulfate de terbutaline, guaïphénésine, menthol Rednex Pharmaceutical R01GL2523 12/2026 1,34 % p/v DEG
ReLife Ambroxol HCL, guaïphénésine, sulfate de terbutaline, menthol Shape Pharma LSL25160 12/2026 0,61 % p/v DEG

Bien que ces médicaments ne soient pas enregistrés au Tchad et qu’aucune preuve de leur importation n’ait été constatée, le Ministère appelle à la plus grande vigilance.

Un produit potentiellement mortel

Le diéthylèneglycol (DEG) contenu dans ces sirops peut provoquer :

  • vomissements, diarrhées

  • douleurs abdominales

  • incapacité à uriner

  • maux de tête

  • altération de l’état mental

  • lésions rénales aiguës pouvant entraîner le décès, particulièrement chez les enfants

L’OMS et l’Organisation Centrale de Pharmacovigilance de l’Inde (CDSCO) confirment que le DEG est hautement toxique pour l’être humain lorsqu’il est consommé.

Recommandations du Ministère

Aux professionnels de la santé :

  • Redoubler de vigilance face à tout cas suspect d’intoxication médicamenteuse.

  • Interroger systématiquement les parents sur l’origine des sirops administrés.

  • Ne pas prescrire ou distribuer de sirops non enregistrés.

  • Sensibiliser les patients sur les risques liés aux médicaments achetés hors du circuit légal.

À la population :

  • Ne jamais acheter de sirops provenant de sources non autorisées (marchés, vente informelle, internet).

  • Cesser immédiatement l’utilisation de tout sirop suspect.

  • Conserver les emballages et flacons pour d’éventuelles enquêtes.

  • Signaler tout produit suspect à l’adresse : pharmacovigilance.tchad@gmail.com

Un appel à la prudence et à la vigilance

Le Ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim Manane, rappelle que la protection de la population, en particulier des enfants, demeure une priorité nationale. Il appelle chacun à coopérer en signalant tout médicament douteux afin de prévenir des intoxications potentiellement mortelles.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/11/2025

Tchad : à N’Djamena, quand les accidents deviennent une source d’escroquerie familiale

Tchad : à N’Djamena, quand les accidents deviennent une source d’escroquerie familiale

Tchad : à N’Djamena, les terrains vagues transformés en décharges à ciel ouvert Tchad : à N’Djamena, les terrains vagues transformés en décharges à ciel ouvert 26/11/2025

Populaires

Tchad : pourquoi certains couples se séparent juste après avoir tout réussi ensemble ?

25/11/2025

Cameroun : la CNPS consolide sa stratégie d’investissement selon les standards de l’AISS

25/11/2025

Burkina : SN-BRAFASO, « l’industrialisation, nous la voulons et nous allons la faire », promet le président du Faso

25/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter