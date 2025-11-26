Tchad : Le Ministère de la Santé lance une alerte sur des sirops de toux contaminés

Trois sirops identifiés comme dangereux
Selon l’OMS, l’alerte « produit médical N°5/2025 » concerne les sirops suivants :
|Produit
|Principes actifs
|Fabricant
|Lot
|Péremption
|Taux de contamination
|COLDRIF
|Paracétamol, maléate de chlorphéniramine, phényléphrine
|Sresan Pharmaceutical
|SR-13
|04/2027
|48,6 % p/v DEG
|Respifresh TR
|Chlorhydrate de bromhexine, sulfate de terbutaline, guaïphénésine, menthol
|Rednex Pharmaceutical
|R01GL2523
|12/2026
|1,34 % p/v DEG
|ReLife
|Ambroxol HCL, guaïphénésine, sulfate de terbutaline, menthol
|Shape Pharma
|LSL25160
|12/2026
|0,61 % p/v DEG
Bien que ces médicaments ne soient pas enregistrés au Tchad et qu’aucune preuve de leur importation n’ait été constatée, le Ministère appelle à la plus grande vigilance.
Un produit potentiellement mortel
Le diéthylèneglycol (DEG) contenu dans ces sirops peut provoquer :
-
vomissements, diarrhées
-
douleurs abdominales
-
incapacité à uriner
-
maux de tête
-
altération de l’état mental
-
lésions rénales aiguës pouvant entraîner le décès, particulièrement chez les enfants
L’OMS et l’Organisation Centrale de Pharmacovigilance de l’Inde (CDSCO) confirment que le DEG est hautement toxique pour l’être humain lorsqu’il est consommé.
Recommandations du Ministère
Aux professionnels de la santé :
-
Redoubler de vigilance face à tout cas suspect d’intoxication médicamenteuse.
-
Interroger systématiquement les parents sur l’origine des sirops administrés.
-
Ne pas prescrire ou distribuer de sirops non enregistrés.
-
Sensibiliser les patients sur les risques liés aux médicaments achetés hors du circuit légal.
À la population :
-
Ne jamais acheter de sirops provenant de sources non autorisées (marchés, vente informelle, internet).
-
Cesser immédiatement l’utilisation de tout sirop suspect.
-
Conserver les emballages et flacons pour d’éventuelles enquêtes.
-
Signaler tout produit suspect à l’adresse : pharmacovigilance.tchad@gmail.com
Un appel à la prudence et à la vigilance
Le Ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim Manane, rappelle que la protection de la population, en particulier des enfants, demeure une priorité nationale. Il appelle chacun à coopérer en signalant tout médicament douteux afin de prévenir des intoxications potentiellement mortelles.