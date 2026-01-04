Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
Santé

Tchad : lancement d’une vaste campagne de sensibilisation contre le choléra à Farchana


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 4 Janvier 2026


​Dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses, le ministère de la Santé, en partenariat avec l’Organisation Médicale Tchadienne (OMT) et avec l’appui financier du Centre Carter, a lancé une vaste campagne de sensibilisation contre le choléra, couplée à la formation des relais communautaires dans la zone de Farchana.


Tchad : lancement d’une vaste campagne de sensibilisation contre le choléra à Farchana
Cette initiative vise à réduire la propagation du choléra aussi bien au sein des populations locales que dans les camps de réfugiés installés dans la province du Ouaddaï. Elle met un accent particulier sur le renforcement des capacités des acteurs communautaires en matière d’hygiène, d’assainissement et de prévention sanitaire. À cet effet, les chefferies traditionnelles ont été étroitement associées aux activités afin de renforcer l’implication des leaders communautaires dans la sensibilisation des populations.

Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu au centre de santé de Farchana, en présence du secrétaire général de la préfecture de Farchana, Adam Évariste, du représentant du ministère de la Santé, Youssouf Boudi, ainsi que du représentant de l’Organisation Médicale Tchadienne, Mahamat Selem Moustapha. Les autorités présentes ont salué une initiative salvatrice dans un contexte marqué par la vulnérabilité sanitaire de la zone.

Selon les organisateurs, l’objectif principal de cette campagne est de qualifier les membres du suivi communautaire et de renforcer leurs compétences en matière de normes d’hygiène de base, de mécanismes de prévention du choléra et de stratégies visant à limiter la transmission de la maladie.

En marge de la cérémonie de lancement, une action de terrain a été menée avec la distribution de kits et de matériels d’hygiène complets. Cette assistance a ciblé en priorité les réfugiés déjà affectés par le choléra, ainsi que les personnes vulnérables et les ménages les plus exposés aux risques sanitaires.

Prévue pour une durée de deux mois, la campagne se poursuivra à travers des actions de proximité. Des équipes de terrain sillonneront les camps de réfugiés et les quartiers résidentiels de Farchana afin de diffuser des messages de prévention, promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et encourager des comportements favorables à la santé. Une démarche qui se veut une première ligne de défense contre les épidémies dans cette zone sensible du Ouaddaï.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/01/2026

Tchad : le ministère de l’Action sociale apporte un soutien alimentaire à la maison d’arrêt de Klessoum

Tchad : le ministère de l’Action sociale apporte un soutien alimentaire à la maison d’arrêt de Klessoum

Énergie au Tchad : les sénateurs interpellent le gouvernement sur les coupures d’électricité Énergie au Tchad : les sénateurs interpellent le gouvernement sur les coupures d’électricité 02/01/2026

Populaires

Solidarité nationale : plus de 1 200 kits alimentaires remis aux personnes handicapées à N’Djamena

03/01/2026

Football : le président de la FTFA échange avec les jeunes footballeurs des centres de formation de N’Djamena

03/01/2026

Alerte : Moscou sous une attaque massive de drones, l’espace aérien fermé

04/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter