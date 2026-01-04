Tchad : lancement d’une vaste campagne de sensibilisation contre le choléra à Farchana

Cette initiative vise à réduire la propagation du choléra aussi bien au sein des populations locales que dans les camps de réfugiés installés dans la province du Ouaddaï. Elle met un accent particulier sur le renforcement des capacités des acteurs communautaires en matière d’hygiène, d’assainissement et de prévention sanitaire. À cet effet, les chefferies traditionnelles ont été étroitement associées aux activités afin de renforcer l’implication des leaders communautaires dans la sensibilisation des populations.



Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu au centre de santé de Farchana, en présence du secrétaire général de la préfecture de Farchana, Adam Évariste, du représentant du ministère de la Santé, Youssouf Boudi, ainsi que du représentant de l’Organisation Médicale Tchadienne, Mahamat Selem Moustapha. Les autorités présentes ont salué une initiative salvatrice dans un contexte marqué par la vulnérabilité sanitaire de la zone.



Selon les organisateurs, l’objectif principal de cette campagne est de qualifier les membres du suivi communautaire et de renforcer leurs compétences en matière de normes d’hygiène de base, de mécanismes de prévention du choléra et de stratégies visant à limiter la transmission de la maladie.



En marge de la cérémonie de lancement, une action de terrain a été menée avec la distribution de kits et de matériels d’hygiène complets. Cette assistance a ciblé en priorité les réfugiés déjà affectés par le choléra, ainsi que les personnes vulnérables et les ménages les plus exposés aux risques sanitaires.



Prévue pour une durée de deux mois, la campagne se poursuivra à travers des actions de proximité. Des équipes de terrain sillonneront les camps de réfugiés et les quartiers résidentiels de Farchana afin de diffuser des messages de prévention, promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et encourager des comportements favorables à la santé. Une démarche qui se veut une première ligne de défense contre les épidémies dans cette zone sensible du Ouaddaï.