TCHAD

Tchad : Moov Africa récompense les meilleurs pronostiqueurs de la CAN 2025


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Janvier 2026


L’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa en collaboration avec Canal +, a procédé ce mercredi 7 janvier 2026 à la remise officielle des prix aux 5 heureux gagnants du pronostic de la CAN 2025. Les lots comprennent des téléviseurs de 40 pouces et des décodeurs Canal+.


Les résultats du tirage de ces heureux gagnants du match de 2 janvier ont été supervisés par les autorités compétentes de la compagnie de téléphonie mobile et certifiés par un huissier de justice afin de de garantir l’équité et la crédibilité de l’opération.
Le mécanisme de participation est simple : les abonnés envoient le pronostic des matchs par SMS au numéro 9999. L’envoi du message coûte 125 F CFA.:



Selon l’Assistant Marketing de Moov Africa Tchad, Roudouane Adoum Hassaballah, Il suffit de répondre au pronostic du match en choisissant la lettre A, B ou C pour l’envoi du message au 9999. « Nous avons enregistré 5 gagnants. N'hésitez pas à donner les pronostics avant le match. Si c'est après, ça serait trop tard », explique-t-il.



Conformément au règlement du pronostic, il est exclu d’office tout le personnel de Moov Africa, l'huissier, les distributeurs agréés, a détaillé Manyedebaye Aser, l’huissier de justice. Et les messages de pronostics envoyés par les abonnés sont automatiquement enregistrés.
« Uniquement les clients de Moov Africa sont éligibles aux pronostics. Les gagnants seront contactés par le numéro 4040. Nous certifions que la procédure s'est déroulée en respectant le règlement intérieur. Nous étions réunis le 2 janvier pour tirer au sort les gagnants qui sont là présents. Par conséquent, ce jeu est certifié, vrai et exact », a tranché Me Manyedebaye Aser, l’huissier de justice.

 
Les heureux gagnants ont exprimé toute leur reconnaissance à Moov Africa. C’est le cas de Hissein Sabre Awad, qui remercie Moov Africa et Canal + pour ce cadeau. « C’est une très belle initiative et j’encourage les autres clients de Moov Africa et de Canal+ à tenter leur chance.  J’ai fait le pronostic en donnant le score », conclut cet heureux gagnant.
 


