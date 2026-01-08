Bangui : Le Président Touadéra et l’Épiscopat centrafricain au chevet des défis nationaux

C’est une tradition républicaine empreinte de solennité. Le Président de la République, le Pr Faustin Archange Touadéra, a accordé une audience aux membres de la Conférence Épiscopale Centrafricaine (CECA). La délégation était conduite par son président, Monseigneur Guy Richard Appora, évêque de Bambari.











Un plaidoyer pour le quotidien des Centrafricains



Au-delà de la courtoisie diplomatique, les prélats ont porté la voix des sans-voix. En contact direct avec les réalités territoriales dans leurs diocèses respectifs, les évêques ont exposé les difficultés concrètes rencontrées sur le terrain :





Sécurité et Paix : Un point sur la stabilisation des zones encore fragiles.



Services Sociaux : L'état préoccupant de l'offre de soins et du système éducatif.



Désenclavement : Le cri de détresse concernant la dégradation des infrastructures routières, frein majeur au commerce et à l'aide humanitaire.









"L'Église et l'État au service de l'humanité"



Tout en saluant les efforts du gouvernement pour améliorer le cadre de vie des citoyens, Monseigneur Guy Richard Appora n'a pas éludé les défis persistants. « Je reste convaincu que les autorités ont pris bonne note », a-t-il déclaré à l'issue de l'entretien, espérant que ce dialogue se traduise par des actes concrets sur le terrain.









Pour la Présidence, cette rencontre vise à consolider les « liens historiques et baptismaux » qui lient l'institution religieuse à l'État. L'Église catholique, acteur majeur du secteur social en RCA, demeure un partenaire incontournable pour la réconciliation nationale et le développement communautaire.

